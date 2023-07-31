موعد مباراة النصر السعودي ضد الاتحاد المنستيري في البطولة العربية والقنوات الناقلة

يلتقي فريق النصر السعودي بنظيره الاتحاد المنستيري، اليوم، الإثنين، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية) على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، في الطائف.

موعد مباراة النصر السعودي ضد الاتحاد المنستيري والقنوات الناقلة

تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية، وتذاع عبر قنوات SSC السعودية، وتطبيق شاهد الخاص بباقة الرياضة.

ويبحث فريق النصر، عن فوزه الأول ببطولة كأس الملك سلمان للأندية، عندما يلاقي نظيره الاتحاد المنستيري، اليوم.

ويدخل النصر المباراة بهدف الحصول على النقاط الثلاث، والمنافسة على انتزاع بطاقة العبور إلى ربع النهائي، بعد تعثره في المباراة الماضية بالتعادل سلبًا مع جاره الشباب.

في المقابل يسعى الفريق التونسي إلى تعديل موقفه عقب خسارته برباعية في الجولة ذاتها، أمام الزمالك.

ويملك النصر في جعبته نقطة واحدة، متساويًا مع الشباب، بينما لدى الزمالك ثلاث نقاط، ويقبع الاتحاد المنستيري في المركز الأخير.