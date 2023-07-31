غدًا.. «بيت الزكاة والصدقات المصري» يبدأ في صرف الإعانات الشهرية للمستحقين

أعلن «بيت الزكاة والصدقات المصري» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر) عن بدء صرف الإعانة الشهرية لشهر أغسطس، من فروع البنوك ومكاتب البريد، غدا الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023م.

بيت الزكاة والصدقات المصري

وأشار «بيت الزكاة والصدقات المصري» في بيان له اليوم الإثنين الموافق 31 من يوليو 2023، إلى أن الإعانات الشهرية تندرج ضمن برنامج (سند) لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.

جدير بالذكر أن بيت الزكاة يقدم مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين لم تتوافر لهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى.

بالإضافة إلى المبادرات التي يتبناها البيت لإدخال السرور على أهالينا في كل أنحاء الجمهورية، كما يتبنى البيت كثيرًا من الاستجابات السريعة للاستغاثات والحالات التي يرصدها في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتطلب تدخلًا سريعًا.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات المصري» حرصه على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية إعمالا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

بيت الزكاة والصدقات المصري يصرف إعانة عاجلة لعامل مصاب بجلطة في المخ

فيما وجه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بصرف إعانة شهرية عاجلة لـ «م.خ» عامل رخام من سكان محافظة القاهرة ، يعاني من الاصابة بجلطة في المخ، ويتحدث ويتحرك بصعوبة بعد تعرضه لحادث على الطريق الدائري في يناير 2023 ، ولديه 6 اولاد بينهم 5 في مراحل التعليم المختلفة ويعيش على مساعدة الاهل والجيران.

حضر « م.خ » إلى مقر «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» وتقدم بطلب للحصول على إعانة شهرية ومساعدته فى تسديد متأخرات ايجار المسكن الخاص به وفواتير الكهرباء المتأخرة.

قام أحد الباحثين بـ «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ»، باستقباله واستلام الأوراق والتقارير الطبية ، وبعد فحص الاوراق والتقارير وتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل ادارة العلاج ببيت الزكاة والصدقات المصري، تبين أنه يعاني من ارتجاج بالمخ أثر تعرضه لحادث سير تسبب في عجز بالطرف الأيمن واضطراب في درجة الوعي ويحتاج إلى علاج طبيعي ولا يستطيع القيام بأي عمل ومن ثم تقرر صرف إعانة شهرية عاجلة وسداد قيمة متأخرات الايجار وفواتير الكهرباء المتأخرة.