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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب الهزيمة أمام الشباب..خالد الغندور :ما فعله مرتضي منصور في الزمالك إعجاز

صدى البلد

أعرب الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن سعادته بما يحققه المستشار مرتضى منصور رئيس النادي السابق مع الفريق.

وأكد الغندور في تصريحات عبر فيديو لايف لموقع صدى البلد ان ما حققه مرتضى منصور مع الزمالك يعد اعجازا وإنجازا غير طبيعي، مشددا على أن الزمالك وسط إمكانيات مادية ضعيفه توج الموسم الماضي بالدوري والكأس. 

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وأضاف خالد الغندور أن الزمالك حاليا يعاني من ازمة مالية ضخمة ولكن مازال الفريق قادرا على تقديم أداء جيد والفوز بالمباريات. 

وتابع أن دور قناة الزمالك هو دعم مجلس الإدارة ولكن في بعض الأوقات يتم انتقاد بعض التصرفات وهو أمر لا يحدث إلا في الزمالك فقط. 

وأكمل أنه سيستمر في دعم النادي ومجلس الإدارة حتى يعود الفريق والنادي لسابق عهده. 

وكان الزمالك هُزم اليوم أمام الشباب السعودي بهدف نظيف في ثاني جولات دور المجموعات بكأس الملك سلمان. 

الاعلامي خالد الغندور الزمالك الدوري والكاس المستشار مرتضى منصور بالبطولة العربية خالد الغندور

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