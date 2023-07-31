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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كان بيعوم كويس جدا.. عفاف شعيب تعلق على وفاة ابن حسن يوسف

عفاف شعيب
عفاف شعيب

نعت الفنانة عفاف شعيب عبد الله، نجل الفنانة شمس البارودي والفنان حسن يوسف، قائلة: "جنازة اليوم كانت مؤلمة وصدمة ومشاعر مختلفة، وكان بيعوم كويس جدًا وهو من النوع الشباب الهادئ المحترم رأيته مرتين أو ثلاثة من مدة  طويلة مش بيتكلم كتير وشمس قالت له مش عايزة أروح السنة دي وقال لها لازم اروح وكانت منهارة وبتقولي  راح لقضاه".

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عفاف شعيب

كشفت خلال مداخلة برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، "كلام الحج حسن نزل الساعة 12 ظهرًا أول أمس وغاب لفترة طويلة وبحثوا عنه كثيرًا وأبلغنا البوليس والساعة 3.30  فجرًا وجدوا الجثة عائمة على سطح المياه".

واصلت: "كان في البحر طول اليوم ودي الحتة اللي تعباهم نفسيًا والموج كان عالي رغم التحذيرات وأعتقد أنه نزل وده كان قضاء الله".

كما كشفت أن عبد الله لم يكن متزوجًا ورافض للزواج لكن والدته كانت تعد له شقته وتنتهي من تجهيزها وأنه منذ ثلاثة أيام أخبرها برغبته في الزواج وأن تختار هي العروس له، قائلة: "شمس قعدت تقول عروستك في الجنة ياعبد الله، كان سندي وأكتر أبنائي وفاء".

ابن حسن يوسف الإعلامية لميس الحديدي الفنان حسن يوسف الفنانة شمس البارودي الفنانة عفاف شعيب

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