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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجموعة الزمالك.. كريستيانو رونالدو يقود النصر السعودي للفوز على الاتحاد المنستيري برباعية

صدى البلد

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في قيادة فريقه النصر السعودي لتحقيق فوزا عريضا على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 4_1، مساء الإثنين على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وجاء أول هدف للنصر عن طريق البرازيلي تاليسكا بعد تمريرة جميلة من عبدالرحمن غريب داخل منطقة الجزاء سددها تاليسكا مباشرة بيسراه أرضية زاحفة سكنت الزاوية اليسرى للحارس.

وسجل الاتحاد المنستيري هدف التعادل في الدقيقة66  بعد هفوة قاتلة من المدافع علي لاجامي الذي حول كرة عالية برأسه بالخطأ في مرماه، لتصبح النتيجة 1_1.

وفي الدقيقة 69، ألغى الحكم هدفا لصالح الاتحاد المنستيري بداعي التسلل على زياد العلوي.

ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر في تسجيل هدف التقدم الثاني للعالمي بالدقيقة 74، بعدما تابع عرضية متقنة من سلطان الغنام بضربة رأسية رائعة سكنت شباك الاتحاد المنستيري.

وأهدر كريستيانو رونالدو فرصة تسجيل هدف ثاني له وثالث للنصر بالدقيقة 87 حينما تلقى تمريرة انفرد على اثرها بالحارس وحاول وضعها من فوقه ولكن الأخير أبعدها لضربة ركنية.

وبعدها بدقيقة واحدة، استطاع البديل عبدالإله العمري تسجيل هدف ثالث للنصر بعدما تابع رأسية كريستيانو رونالدو القوية المرتدة من الحارس بتسديدة بالشباك.

واختتم رباعية النصر السعودي البديل عبدالعزيز العليوة بعد تمهيد متقن من تاليسكا لينفرد بالحارس ويسدد بيمناه على يمين الحارس وسط فرحة كبيرة منه بالتسجيل، ليحسم العالمي المباراة أمام الاتحاد المنستيري بنتيجة 4_1.

ليحقق النصر فوزه الأول ويرفع رصيده إلى أربعة نقاط في صدارة المجموعة الثالثة مناصفة مع مواطنه الشباب، في حين تكبد الاتحاد المنستيري خسارته الثانية تواليا في المركز الأخير وودع البطولة.

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