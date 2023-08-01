عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مالي وبوركينافاسو وغينيا كوناكري ترفض عقوبات ايكواس المفروضة على النيجر

النيجر
النيجر

أعلنت المجالس العسكرية في دول مالي وغينيا كوناكري وبوركينافاسو رفض العقوبات المفروضة من الايكواس على النيجر مؤكدين ان اي محاولات للتدخل في شئون النيجر بمثابة إعلان حرب علنية 

وأصدر قادة دول غرب أفريقيا في ختام قمة استثنائية في نيويورك فرض "عقوبات تدريجية" على المجلس العسكري الغيني الحاكم لرفضه تسليم السلطة مجددا إلى المدنيين سريعا.

وفي السياق، صرح عمر عليو توراي، رئيس اللجنة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، في أعقاب القمة التي عقدت خلف أبواب مغلقة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لقد قررنا فرض عقوبات على غينيا".

وكان تواري قد اعتبر قبل انطلاق القمة في تصريح خاص لقناة فرانس24 أن ما يطمح إليه المجلس العسكري الغيني "غير مقبول"، وقال: "لقد تناقشنا واتفقنا على أن المهلة (تسليم السلطة للمدنيين) لا يجب أن تتجاوز 24 شهرا. هذا لا يمكن مناقشته بالنسبة إلى إيكواس".

ووفق وثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية وتضمنت أبرز ما خصلت إليه القمة فقد "تقرر فرض عقوبات تدريجية على أفراد وضد المجلس العسكري الغيني". ويقود المجلس الذي يرأسه الكولونيل مامادي دومبويا البلاد منذ انقلاب أطاح بالرئيس ألفا كوندي في سبتمبر/أيلول 2021.

كما قررت قمة "إيكواس"، حسب نفس الوثيقة التي أكد صحة مضمونها عدد من المشاركين، أن "يعد سريعا جدا الرئيس الدوري لإيكواس ورئيس مفوضية إيكواس قائمة بالأشخاص الذين ستفرض عليهم عقوبات، وبشكل تدريجي، تطبيق هذه العقوبات".

وكان المجلس العسكري الحاكم في غينيا قد تعهد بتسليم السلطة لمدنيين منتخبين بعد فترة انتقالية لثلاث سنوات. وأعلن أنه يسعى خلال الفترة الانتقالية إلى "إعادة تأسيس الدولة" وصياغة دستور جديد ومكافحة الفساد وإصلاح النظام الانتخابي وتنظيم انتخابات ومصالحة الغينيين المنقسمين.

واستمرت القمة عدة ساعات وسادتها أجواء مسمومة بين بعض أعضائها. وسبقتها انتقادات وجهها المجلس العسكري الغيني إلى الرئيس الدوري للمنظمة. وشارك في القمة قادة دول غرب أفريقيا باستثناء مالي وغينيا وبوركينا فاسو، الدول الثلاث التي يحكمها عسكر تولوا السلطة في انقلابات وعُلّقت عضويتها في المنظمة الإقليمية.

كما دعا قادة "إيكواس" باماكو إلى إطلاق سراح 46 عسكريا من ساحل العاج محتجزين في مالي. وأثار احتجاز هؤلاء الجنود توترا شديدا بين حكومتي مالي وساحل العاج. وقال قادة دول غرب أفريقيا في مقررات قمتهم: "ندين توقيف العسكريين العاجيين. سترسل إيكواس الثلاثاء (في 27 سبتمبر/أيلول) إلى مالي رؤساء غانا وتوغو والسنغال للتوصل لإطلاق سراحهم". وتابعوا، وفق ما نقل عنهم توراي، أن "زمن الانقلابات ولى".

وتوالت منذ سنتين الانقلابات العسكرية في غرب أفريقيا حيث استولى العسكريون على السلطة في باماكو في انقلاب أول في 18 أغسطس/آب 2020 تلاه ثان في 24 مايو/أيار 2021، الأمر نفسه تكرر في كوناكري في 5 سبتمبر/أيلول 2021 وفي واغادوغو في 24 يناير/كانون الثاني 2022.

وتعمل "إيكواس" على مضاعفة الاجتماعات والوساطات والضغوط لتسريع عودة السلطة للمدنيين في تلك البلدان، مخافة أن تتفشى "عدوى الانقلابات" في هذه المنطقة شديدة الحساسية أصلا.

إعلان حرب الجمعية العامة للأمم المتحدة العقوبات المفروضة ساحل العاج غينيا كوناكري قمة إستثنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي يتمسك بفسخ عقده ووكيله يتواصل مع الزمالك

بسبب الشماتة في وفاة نجل حسن يوسف..شقيقة وجدي العربي: مايستاهلش يكون أخويا

ظهور صادم لـ حسن يوسف وشمس البارودى فى جنازة ابنهما.. صور

من أجل الزمالك.. لاعب الأهلي يطالب بفسخ عقده

لميس الحديدي تكشف أسباب عدم انقطاع الكهرباء اليوم بعدد من المناطق

الصفقة الأخيرة.. من هو المهاجم الجديد في ميركاتو الأهلي؟

عقب الهزيمة أمام الشباب..خالد الغندور :ما فعله مرتضي منصور في الزمالك إعجاز

مفاجأة.. الأهلي يشوق جماهير لصفقة جديدة

موضوعات متعلقة

رئيس بوليفيا يحضر قمة البريكس في محاولة لاستثمارات جديدة

المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان تركز على الاقتصاد وحقوق الإنسان ومكافحة تهريب المخدرات

نيجيريا تفرج عن الحبوب لتخفيف آثار ارتفاع أسعار الوقود

جنرال أمريكي كبير يبحث مع نظيره بدولة النيجر تطور الأوضاع

رئيس المكسيك: مستعدون للمشاركة في محادثات السلام بشأن أوكرانيا

وزير الخارجية الياباني يزور إثيوبيا الأسبوع الجاري

وزير خارجية الكونغو: روسيا تعتزم إلغاء 70% من ديوننا

فرنسا تسجل رقما قياسيا تاريخيا في عدد المعتقلين بالسجون

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مواعيد انقطاع الكهرباء في 24 محافظة

خارج السيطرة.. النيران تأكل الولايات المتحدة الأمريكية بشراسة

العاهل المغربي يمنح سفير مصر السابق بالرباط وسام العرش من درجة ضابط كبير

نادي دسوق يطالب الأهلي بحقه في انتقال لاعبه السابق إلى زد.. فيديو

أهدى الفوز للفريق السعودي.. الزمالك يتقدم باحتجاج رسمي ضد حكم مباراة الشباب

جماهير الزمالك صنعت اسمك.. دويدار يهاجم إمام عاشور بعد إستوري الإنستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الصباحية.. حياة عريس في خطر بعد تعرضه لهذا الموقف بـ أمريكا

أهمها الليمون وزيت الزيتون.. طريقة تطويل الأظافر بوصفات طبيعية

شاهد عشرات اللاجئين ينامون على أرصفة نيويورك.. ما القصة؟

شاهد.. خطأ يتسبب في إطلاق 9 ثيران وراء عشرات الأشخاص بإسبانيا

فيديو

اعتزل فى سن19 عاما.. مغامرات محمد رياض مع كرة القدم وسر ابتعاده وعلاقته بهادى خشبة

أنا غير محمد يا أونكل.. هكذا خدع مروان الشوربجي اتحاد الاسكواش وهذه رسالته الأخيرة

موقفك من كليات القمة.. بالأرقام الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2023

إعادة تصحيح بعض الأوراق.. أرقام مفاجئة عن نتيجة الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ