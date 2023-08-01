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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة العريش يتفقد محور شارع الفاتح الساحلي

رئيس مدينة العريش
رئيس مدينة العريش يتفقد محور الفاتح الساحلي

تفقد اللواء  اللواء أسامة احمد عَفش  رئيس مدينة العريش،   محافظة شمال سيناء،  محور شارع الفاتح الساحلي للوقوف على ماوصلت اليه أعمال  تطويؤ ورفع كفاءة  السارع على الطبيعة ، فى ضوء تكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة  محافظ شمال سيناء،  بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش .

وقد رافقه  خلال الجولة  المهندس أحمد يونس مدير الاداره الهندسية ، ومدير العلاقات العامه   والهيئه الهندسية. 

 

 

 

غرناطه:


 وقد  تم المرور على   منطقة غرناطه بداية كوبري أبوصقل مرور بمنطقة السيرك ، وكذلك محيط قسم ثاني.

حيث  رصد رئيس المدينة عدد من الملاحظات  في أتجاه مرور السيارات سيتم تنفيذها ، و سيتم فتح باقي الشوارع المغلقه وضبط مناسيبها بالتعاون مع الهيئه الهندسيه أستعدادا لأستكمال الاعمال علي محور شارع الفاتح الساحلي .
 

 وشملت جولة رئيس المدينة ،  تفقد  منطقة الخلفاء الراشدين حتي منطقة كنتاكي للوقوف على طبيعة  الاعمال ومستوى التنفيذ. 

 

وتابع رئيس المدينة أعمال  الرصف بمحور شارع أسيوط ، من ميدان العتلاوي متجه الي المساعيد ذهابا وأيابا   .
 

 وشدد رئيس المدينة  على الشركات المنفذة بتكثيف الجهود بكافة مواقع العمل لتسريع معدلات الأداء ،مع الإلتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة .

وطلب رئيس المدينة ،  تلافي بعض الملاحظات من قبل الشركه المنفذه ،  كما تم الاتفاق على  فتح الشوارع المتفرعة من محور الفاتح الساحلي وضبط المناسيب بالتعاون بين مجلس المدينة والهيئة الهندسية .

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محور الساحلى الأعمال شارع العريش

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