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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم يُعثر عليه.. سر الرحيل الغامض لوزير الخارجية الصيني السابق تشين قانج

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني السابق

بعد ساعات من عقد أعلى هيئة تشريعية في الصين، اجتماعا خاصا، الأسبوع الماضي، لإقالة وزير الخارجية تشين قانج؛ بدأت صور وإشارات الرجل البالغ من العمر 57 عاما في الاختفاء من موقع وزارته السابق على الإنترنت.

بينما عادت بعض هذه المعلومات للظهور مرة أخرى بعد أيام، ولم يظهر تشين في قائمة الموقع الخاصة بـ"الوزراء السابقين، ويظهر البحث عن اسمه: “عذرًا.. لم يتم العثور على تشين قانج”.

وفي الواقع، هو لم يُشاهد علنًا أيضا منذ أكثر من شهر.

والتفسير الموجز الذي قدمته وزارة الخارجية، قبل أسابيع، هو أن هذا كان "لأسباب صحية"، وهو تعليق تم حذفه لاحقًا من السجلات الرسمية، وسط فشل في وقف دوامة من التكهنات، ليست فقط حول مصيره، ولكن حول كيفية انعكاس القصة بأكملها على الرجل الذي دعم صعوده، الرئيس شي جين بينج.

وعيّنت الصين، الدبلوماسي المخضرم وانغ يي، ليحل محل “تشين”، لكنها أعطت القليل من القرائن الأخرى حول سبب التغيير.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينج، يوم الخميس،: إن بكين ستنشر معلومات في الوقت المناسب بشأن تشين وتعارض 'الضجيج الخبيث'.

وكانت ترد على مراسل سأل عن الشفافية حول عزل تشين ، وهو واحد من أكثر من 25 سؤالا ذكر فيها تشين في إيجاز صحفي في الأيام الأخيرة تهربت منه الوزارة.

دوامات المضاربة
لم ترد وزارة الخارجية الصينية والمكتب الإعلامي لمجلس الدولة ، الذي يتعامل مع استفسارات وسائل الإعلام نيابة عن الحزب والحكومة ، على الفور على طلبات التعليق على هذه القصة.

إن غياب تشين الطويل وغير المبرر بشكل غير عادي ، وفترة ولايته القصيرة المفاجئة ، بالإضافة إلى الأحداث الغريبة الأخرى مثل موقع الوزارة على الإنترنت ، تعني أن التكهنات ستستمر في الدوران.

قال إيان جونسون ، الزميل الأول لدراسات الصين في مجلس العلاقات الخارجية.

وقال المحلل السياسي ومقره بكين وو تشيانغ إنه يمكن أن 'يستبعد بالتأكيد أن الصحة هي السبب الحقيقي'. قال وو إنه إذا كان هذا هو الحال ، كان من الممكن أن تعين الدولة نائبًا لملئه بدلاً من عزله رسميًا.

استمر تشين بالكاد نصف عام في هذا المنصب بعد أن أصبح واحدًا من أصغر وزراء الخارجية في البلاد في ديسمبر 2022 ، وهو المنصب لمدة خمس سنوات.

هناك سوابق لاختفاء المسؤولين وحذفهم من الذاكرة الجماعية في الصين.

اختفى وزير الصناعة شياو ياكينغ منذ ما يقرب من شهر في العام الماضي قبل أن يتم الكشف عن التحقيق معه بتهمة الفساد.

أزالت وزارة الخارجية جميع الآثار على الإنترنت لكبير مسؤولي المراسم السابق تشانغ كون شنغ الذي أدين بالفساد واستغل منصبه في السلطة لممارسة الجنس في عام 2016.

تعود هذه المحو إلى عقود في الصين.

لوحة بتكليف من الدولة تصور اللحظة التاريخية عندما وقف ماو تسي تونغ على قمة بوابة تيانانمن للإعلان عن تأسيس جمهورية الشعب ، تم تغييرها ثلاث مرات بين عامي 1955 و 1972 لمحو المسؤولين الذين سقطوا فيما بعد في خطأ ماو.

سياسة رجل واحد
لكن مراقبين آخرين يقولون ، في حالة تشين ، إنها بعيدة كل البعد عن الوضوح.

يقول الخبراء إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني التي اجتمعت يوم الثلاثاء لم تلغي لقب تشين الآخر لعضو مجلس الدولة ، وهو عضو في مجلس الوزراء يحتل مرتبة أعلى من وزير ، على الرغم من امتلاكه السلطة للقيام بذلك.

وعلى الرغم من الحذف من موقع وزارة الخارجية على الإنترنت ، ظلت صورة المبعوث الأمريكي السابق معلقة بشكل بارز على جدار السفارة الصينية في واشنطن يوم الخميس ، وفقًا لشاهد من رويترز.

يشير المحللون أيضًا إلى أن تشين كان سيخضع لعملية تدقيق صارمة لتولي الدور قبل أشهر فقط.

تقول لوائح الحزب الشيوعي إن القادة يخضعون للفحص بناءً على أيديولوجياتهم وأدائهم في العمل والتزامهم بالانضباط الحزبي ، في حين يتعين عليهم أيضًا الإعلان عن تفاصيل حول أسرهم ، بما في ذلك ما إذا كانوا يعيشون في الخارج وما هي الأصول التي يمتلكونها.

منذ وصوله إلى السلطة في 2012 ، وضع شي مجموعة كبيرة من اللوائح لمكافحة الفساد وفرض الانضباط الحزبي في محاولة للتصدي للفساد بطرق يقول محللون إنها عززت ولاء الأعضاء له.

لكن هذا يزيد أيضًا من المخاطر التي يواجهها شي إذا كانت إقالة تشين تتعلق بشيء أكثر من مجرد الصحة ، لا سيما بالنظر إلى صعوده السريع في الرتب ، والذي يُعزى جزئيًا إلى قربه من الرئيس.

لفت انتباه تشين انتباه شي عندما شغل منصب كبير مسؤولي البروتوكول خلال فترة ولاية شي الأولى ، وهي وظيفة من شأنها أن تمنحه إمكانية الوصول المباشر إلى شي كلما التقى الأخير بقادة أجانب.

ثم قفز ثلاث مرات من مدير البروتوكول إلى السفير الأمريكي ثم إلى وزير الخارجية وعضو مجلس الدولة في غضون خمس سنوات ، وسرعة القطار السريع وفقًا لمعايير الصين.

يقول المحللون إن التشكيلة النهائية للقيادة في فترة ولاية شي الثالثة التي تعد سابقة في المنصب والتي تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا العام تتألف في الغالب من مسؤولين كان يعمل معهم من قبل ويثق بهم.

تخلى شي عن عملية تقليدية للسماح لكبار القادة الحاليين والمتقاعدين بالتصويت على المرشحين المحتملين قبل وضع اللمسات الأخيرة على قائمة لمجموعة أوسع من مندوبي الأحزاب للمصادقة عليها رسميًا.

وبدلاً من ذلك ، تم تحديد الأسماء تحت 'القيادة المباشرة' للرئيس شي بعد أن التقى شخصياً بمرشحين محتملين واستشار آخرين ، بحسب وسائل الإعلام الرسمية شينخوا.

قال ألفريد وو ، الأستاذ المساعد في كلية لي كوان يو للسياسة العامة في سنغافورة: 'تكشف ملحمة تشين هذه ضعف سياسات الرجل الواحد التي ينتهجها شي'.

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