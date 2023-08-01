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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

لقاءات حول الهوية والانتماء وسير الأعلام ضمن فعاليات قصور الثقافة بالدقهلية

صدى البلد

شهدت محافظة الدقهلية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة لرواد المواقع التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تناولت عددا من الموضوعات حول الهوية وبناء الأوطان وسيرة رموز وأعلام الفكر والأدب وغيرها من الموضوعات.

عن الهوية والانتماء عقد قصر ثقافة البرامون محاضرة أشارت خلالها سوزان جبر، إلى أن الهوية والانتماء يمثلان قوة دافعة في الإنسان لإنجاز أهدافه وتحقيق طموحاته، وأن المجتمع لن يتقدم إلا إذا حقق فيه الإنسان هويته، وامتلك الانتماء لوطنه.

وعقدت مكتبة دماص محاضرة بعنوان "عظماء من بلدنا" تحدث بها مصطفى يوسف عن الشاعر العوضي الوكيل وعن مسيرته الإبداعية، موضحا أنه شاعر مصري من مواليد قرية دماص مدينة ميت غمر، وأشار لبعض دواوينه الشعرية ومنها "أنفاس في الظلام، أصداء بعيدة، أغاني الربيع، ديوان النيل" وغيرها.

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وفي السياق ذاته نظم قصر ثقافة الطفل ورشة حكي عن "أعلام الدقهلية علي مر العصور"، تحدثت بها الشاعرة د. سمية عودة بأن الدقهلية منبع العظماء الذين لهم أثرهم في جميع المجالات "اجتماعية، وسياسية، وثقافية، وفنية"، كما ذكرت عددا من أسماء أعلام الدقهلية منهم: د. فاروق الباز، الفنان عادل إمام، الفنانة فاتن حمامة، الشيخ متولي الشعراوي، والبابا تواضروس وآخرين.

وتضمنت الفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج، محاضرة ببيت ثقافة دكرنس محاضرة بعنوان "محمد علي وبناء مصر الحديثة"، تحدثت بها نادية كمال حول سعي محمد علي باشا لبناء دولة عصرية حديثة على النسق الأوروبي في مصر، وأن من أهم دعائم دولته العصرية المنشودة ما اتبعه من سياسة تعليمية وتثقيفية حديثة.

وضمن الفعاليات المقدمة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، بمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"، أقام قصر ثقافة المنصورة معرضا نتاج ورشة فنية أقيمت على مدار ثلاثة أيام متتالية لمواهب قصر ثقافة المنصورة تنفيذ الفنانة هبه فرو.

ثقافة البابا تواضروس الدلتا الثقافي الشيخ متولي الشعراوي العامة لقصور الثقافة الفعاليات الثقافية الفنانة فاتن حمامة

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