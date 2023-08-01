بوركينا فاسو.. سماع دوي إطلاق نار في العاصمة واجادوجو

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ عاجل منذ قليل، بسماع دوي إطلاق نار في واجادوجو، عاصمة بوركينا فاسو، صباح اليوم الثلاثاء.

ولم يتضح بعد أسباب إطلاق النار، الذي بدأ في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.