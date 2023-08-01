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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نحن لا نقرع السيوف.. رئيس بيلاروسيا يكشف سر وجود أسلحة نووية في بلاده

رئيس بيلاروسيا
رئيس بيلاروسيا

أكد رئيس بيلاروسيا،ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن "وجود أسلحة نووية على أراضينا هدفه أمني ونأمل ألا نستخدمها".

ووفقا لوكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"، قال لوكاشينكو، خلال حديثه إلى سكان بلدة بيلوفيجسكي الزراعية في منطقة كامينيتس، بريست أوبلاست، إن البيلاروسيين لا يقرعون سيوفهم لكنهم يستعدون للدفاع عن البلاد في أي لحظة.

وأضاف رئيس بيلاروسيا: "لا أريد لشعبي أن يخوضوا الحرب، خاصة في الوقت الذي أكون فيه رئيسا. إنه احتمال مرعب".

وتابع: "نحن نستخلص النتائج، ونتعلم الدروس. نحن لا نقرع سيوفنا ولكننا نستعد للدفاع عن البلاد في أي لحظة".

وفي سياق آخر، قال مسؤول روسي إنه لا يمكن الحديث عن سحب الأسلحة النووية التكتيكية الروسية من بيلاروسيا، إلا بعد تخلى واشنطن وحلفائها عن نهجهم المدمر وسحب الأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا".
 

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