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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إطار من التيتانيوم.. تسريبات جديدة عن سلسلة هواتف iPhone 15

آبل آيفون
آبل آيفون

 

منذ أشهر طويلة وتتردد شائعات كثيرة حول طرازات سلسلة iPhone 15 القادمة من شركة  آبل ، وتؤكد التقارير الجديدة من الخبير التقني بوكالة بلومبرج "مارك جورمان" إلى حد كبير كل المعلومات المسربة.

وفقًا لآخر تقرير ، ستأتي طرازات  آبل  آيفون Apple iPhone 15 Pro بإطار من التيتانيوم بينما ستكون الحواف حول الشاشة أنحف وأرق من موديلات الأعوام السابقة.

آبل آيفون

يكشف التقرير أنه بدلاً من إطار الفولاذ المقاوم للصدأ ، ستأتي طرازات نسخة البرو Pro الجديدة من  iPhone  بإطار من التيتانيوم، أيضًا ، بفضل تقنية العرض الجديدة ، ستكون الحواف حول الشاشة أرق ، مما يؤدي إلى تقليص حجم الإطار الأسود بمقدار الثلث تقريبًا.

هناك تسريبات شبه مؤكدة أيضا أن "آبل" ستقوم بتبديل زر كتم الصوت على الهواتف الذكية بزر قابل للتخصيص وسيتم استبدال منفذ Lighthing الخاص بالشركة بمنفذ USB-C الأكثر شيوعا في الهواتف الذكية الحديثة.

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يتم استخدام USB من النوع C في معظم الأجهزة الكهربائية الحديثة ، من هواتف أندرويد إلى الأجهزة اللوحية إلى معظم أجهزة آيباد iPad من Apple وبعض أجهزة القراءة الإلكترونية مثل كيندل Kindle من أمازون، ومع التحديث الأخير لهواتف آيفون، إذا يمكنك حمل شاحن واحد يعمل مع جميع أجهزتك.

في حين أن ميزات طرازات سلسلة iPhone 15 Pro القادمة جذابة ، لن تكون هذه المزايا بدون مقابل مالي أعلى، إذ من المتوقع أن تكون الموديلات الجديدة بسعر أغلى من طرازات عام 2022، و يتوقع بعض المحللين زيادة سعرية تصل إلى 200 دولار لطراز Pro Max، ولكن حتى الآن ما زال رقم الزيادة مجرد تخمينات.

آبل مارك جورمان iPhone iphone 15 آيفون كيندل

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