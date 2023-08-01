باحث: مهاجمة الرموز والثوابت الدينية تدفع الشاب إلى التطرف

كشف حسن البخاري، الباحث في شئون الإلحاد والتطرف، عن أهم الأسباب التي تؤدي إلى تطرف الشباب والتأثير على حياتهم.

وقال حسن البخاري، لـ صدى البلد، إن الذي يدفع الشباب إلى التطرف، هو استغلال الظروف والمصاعب التي يمر بها الشاب، ويتم توجيهه إلى سلوك متطرف كحل للمشكلات التي يعاني منها.

وأضاف، أن الجماعات المتطرفة، توهم الشباب بأن الحل هو العنف والتطرف وحمل السلاح والعداء لكل من حوله.

وأشار إلى أن من أسباب التطرف، هو فتح الباب أمام مهاجمة الرموز الدينية والثوابت في الدين، فيؤدي هذا الانفتاح في الهجوم على الرموز، إلى انصراف الشباب إلى التطرف.

وأكد أنه ينبغي أن يؤخذ على أيدي الناس الذين يهاجمون الرموز الدينية، ويزدرون الأديان، فلو تم عمل هذه المواجهة سيكون بذلك تم غلق باب كبير أمام تطرف بعض الشباب.