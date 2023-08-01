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مرأة

ماذا تفعل أوراق الزيتون في الأسنان؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد استخدام أوراق الزيتون للأسنان.

الفوائد الّتي توفرها أوراق الزيتون للأسنان:-
· تساعد على تقوية الأسنان من خلال تقويتها للثّة حول الأسنان.
· تساهم في تخفيف تراكم اللويحات السنيّة (البلاك) على الأسنان.
· تمتلك خصائص مضادة للميكروبات تعمل كخيار مساعد في علاج بعض مشكلات الأسنان.

وذلك باتّباع الخطوات الآتية: ضع كمية قليلة من أوراق الزيتون أو مستخلصها على جزء صغير من يدك، واتركيها لمدة 24 ساعة وراقب ظهور الأعراض. يمكنك استخدامها في الفم في حال عدم ملاحظة أي أعراض جانبية.

كيف يمكن استخدام أوراق الزيتون للأسنان :-
·مضغ أوراق الزيتون الطازجة بعد غسلها.
· تحضير مغليّ الأوراق بغسل الأوراق جيدًا وغليها في لتر من الماء لمدّة 15 دقيقة على نار هادئة، ثمّ تترك لتبرد وتصفّى لمدة 15 دقيقة أيضًا، ويمكن استخدام المغليّ بالمضمضة.
·غسل أوراق الزّيتون وتجفيفها جيدًا، ثمّ طحنها بالمدقّة حتّى ينتج مسحوق يتمّ مزجه مع معجون الأسنان وتنظيف الأسنان به.

من أهم هذه فوائد اوراق الزيتون:
-  تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدّمويّة.
- تساهم في المساعدة على فقدان الوزن.
- تقلل من ضغط الدّم.
-  تساعد على تقليل السكّر المرتفع في الدّم.
- تساعد على محاربة الالتهابات المختلفة، مثل التهابات المسالك البولية، أو الإنفلونزا، أو الزكام، أو غير ذلك.

فوائد أوراق الزيتون فقدان الوزن سوسن غزال أوراق الزيتون التغذية الصحية الالتهابات

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