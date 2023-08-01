رئيس جامعة بني سويف: ندب نجلاء إبراهيم للقيام بأعمال عميد السياسة والاقتصاد

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، قرارا رقم 1151، بندب الدكتورة نجلاء محمد إبراهيم الأستاذ المتفرغ بكلية السياسة والاقتصاد للقيام بأعمال عميد كلية السياسة والاقتصاد لمدة عام أو لحين تعيين عميدا للكلية.

تخرجت الدكتورة نجلاء محمد من كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة عام 1994 وتدرجت في الوظائف العلمية حتى حصلت على الأستاذية عام 2019، وشغلت العديد المناصب منها عميد أكاديمية طيبة ، ووكيل كلية السياسة والاقتصاد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرفت على ما يزيد عن 125 رسالة علمية، وشاركت في العديد من المؤتمرات العلمية داخل وخارج البلاد، ولها مؤلفات علمية تزيد عن 30 كتاب وعدد 40 بحث علمي منشور في مجال الاقتصاد.