زيزو يؤدي مناسك العمرة قبل مواجهة النصر السعودي

حرص أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي أداء مناسك العمرة اليوم، بعدما حصل اللاعبون الذين شاركوا في لقاء الشباب السعودي في البطولة العربية راحة من مران اليوم قبل الاستعداد للقاء النصر السعودي.

فقرة خاصة للتسديد على المرمى في ختام المران



اختتم الجهاز الفني لفريق الزمالك مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عكاظ استعدادا للقاء النصر المقبل في البطولة العربية بخوض فقرة خاصة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى.

وشارك في هذه الفقرة كل من، ناصر منسي ومحمد صلاح وعلى ياسر وسيد عبد الله "نيمار" وابراهيما نداي.

كما شارك معهم أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق وتولى محمد نديم حراسة المرمى في هذه الفقرة.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء النصر السعودي المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية .

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

تحدث مصدر بنادي الزمالك عما تردد في الآونة الأخيرة بشأن التفاوض مع مسؤولي نادي بيراميدز ورمضان صبحي لاعب الأخير لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر أنه لا أساس من الصحة لما تردد حول اقتراب رمضان صبحي من الانتقال للفريق الزمالك، وأن النادي الأبيض لم يدخل في مفاوضات لضم اللاعب من بيراميدز.

وأشار المصدر أن الزمالك يتطلع حاليا لحل أزمة إيقاف القيد، ولم يدخل النادي في أي مفاوضات مع اللاعب أو نادي بيراميدز .