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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023: اهتم بصحتك العقلية

الجوزاء
الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2023.. هؤلاء الأكثر حظا بالعمل والمال والحب

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023

تستفيد من تعدد استخداماتك للتغلب على التحديات واغتنام الفرص، سواء كان ذلك في الحب، أو النمو الوظيفي، أو النجاح المالي، أو الاهتمام بصحتك فإن الكون يساندك هذا الشهر.

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفياً

قم بالتقرب من حبيبك المواعيد المفاجئة أو الإيماءات القلبية، لكن لا تتسرع في أي شيء، استمتع بالاهتمام وخذ وقتك للعثور على شخص يتناسب معك.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

صحتك العقلية مهمة بنفس القدر ، لذا انغمس في الأنشطة التي تحفز عقلك ، مثل القراءة أو حل الألغاز.

برج الجوزاء اليوم مهنيا

ستكسب أفكارك الإبداعية وقدراتك على حل المشكلات إعجاب الزملاء والرؤساء على حدٍ سواء، لا تتردد في أخذ زمام المبادرة وعرض مهاراتك القيادية؛ الكون يدعمك بالكامل.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة

من الناحية المالية لن تكون في مشكلة اليوم، ستأتي الثروة من مصادر مختلفة وقد تسعد بشراء أشياء من اختيارك، سوف ينعكس الازدهار في نمط حياتك. 

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