عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023: نفقات غير متوقعة

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

txt

توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2023.. هؤلاء الأكثر حظا بالعمل والمال والحب

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023

من الضروري أن تضع في اعتبارك أموالك، حافظ على ثبات قدميك على الأرض من الناحية المادية، وتذكر أن قوتك تكمن في طبيعتك الثابتة.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

لا تتسرع في اتخاذ قرارات كبيرة، دع الحب يزدهر بشكل طبيعي، حافظ على التواصل مفتوحًا، وتذكر حتى أجمل الأزهار تحتاج إلى وقت لتنمو.

توقعات برج الثور صحيا

أعط الأولوية لاتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

من الناحية المهنية، إن تفانيك وتصميمك الذي لا يتزعزع سوف يجذب انتباه رؤسائك وزملائك على حد سواء، توقع الاعتراف بمجهودك وحتى بعض الفرص المثيرة للنمو. 

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

قد تظهر نفقات غير متوقعة مما يختبر ذكاءك المالي، تجنب القيام بعمليات شراء متهورة وركز على وضع الميزانية، الخبر السار هو أن دخلك الثابت سيساعدك على الصمود في وجه العاصفة.

برج الثور برج الثور اليوم برج الثور اليوم مهنيا برج الثور صحيا برج الثور وحظك اليوم برج الثور وحظك اليوم الأربعاء توقعات برج الثور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

اتضحك عليها.. قصة طالبة ثانوية عامة تغيرت نتيجتها من 98% لـ67%

أحمد حسن يعلن مفاجأة عن دفع كهربا لغرامة الزمالك

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

خالد الغندور يفتح النار على جماهير الأهلي بسبب رضا سليم | "تفاصيل"

تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات مهمة لحصول الطالب على كليات القمة

بسبب السوبر الإفريقي| أزمة تضرب الأهلي .. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2023.. هؤلاء الأكثر حظا بالعمل والمال والحب

برج الحوت .. حظك اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 : تجنب المغامرات

برج الميزان .. حظك اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 : تجنب الاقتراض

برج الدلو .. حظك اليوم الثلاثاء 1 أغسطس2023 : تغلب على المشاكل

برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023: حب مع زميل عمل

برج الجوزاء .. حظك اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023: ثروة في الطريق

برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023: استقرار عاطفي ومهني

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ترشيحاتنا

ضياء رشوان: إعلام جماعة الإخوان الإرهابية انتهج نشر الأكاذيب و"التشاؤم"

ضياء رشوان: إجماع في الحوار الوطني على تطوير الإدارة المحلية

اللواء فؤاد علام يروي شهادته في قضية اغتيال الرئيس السادات

مجانا.. السكة الحديد توفر عربة جولف بمحطة مصر لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة

فيتش تخفض التصنيف الائتماني لـ أمريكا.. وهذا أول رد من وزيرة الخزانة

4 تهم.. العدل الأمريكية تستدعي ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

بث مباشر.. العالم يترقب ظاهرة القمر العملاق الليلة.. كيف تحدث؟

ندوة وتكريم.. المايسترو هاني فرحات في ضيافة صدى البلد | صور

شبه الأميرات.. إطلالات أثارت الجدل للبلوجر هدير النحاس

فيديو

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ