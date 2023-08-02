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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023.. لقاء مفاجئ

برج القوس
برج القوس

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الأربعاء  2 أغسطس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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توقعات برج القوس وحظك اليوم الأربعاء  2 أغسطس 2023

حظك اليوم رحلة برية مرتجلة، أو لقاء مفاجئ ، أو قفزة إيمانية في حياتك المهنية فأنت على استعداد للتعامل مع كل ذلك بسحر وذكاء.

توقعات برج القوس في الحب

إذا كنت في علاقة ، فتوقع أن يصل الشغف إلى آفاق جديدة بينما تخطط أنت وشريكك لمغامرات مثيرة معًا.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

عليك أن تكون حذرا بشأن صحتك اليوم، يمكن أن تكون هناك مشكلات طبية قد تكون خطيرة أيضًا، سيحتاج بعض مواليد القوس الذين لديهم تاريخ في القلب إلى زيارة الطبيب، سيصاب بعض كبار السن بألم في الصدر ومشاكل في التنفس أيضًا. 

برج القوس وحظك اليوم في العمل

ستدفعك طاقتك الغزيرة وعقليتك المستقبلية نحو فرص مهنية جديدة، تقبل تحديات جديدة وخذ المخاطر المحسوبة. 

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

 قد يقودك نهجك المتفائل وموقفك الشجاع إلى فرص مربحة تعزز دخلك، ومع ذلك مع القوة المالية الكبيرة تأتي مسؤولية كبيرة، لذلك تجنب فورات الإنفاق المندفع، بدلاً من ذلك ، استثمر بحكمة وفكر في طلب المشورة من خبير مالي. 

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