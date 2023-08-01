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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنظيم جولة للصحفيين المختصين بملف السياحة والآثار داخل مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار

حرصت وزارة السياحة والآثار، اليوم، على تنظيم جولة للصحفيين والإعلاميين المختصين بملف السياحة والآثار، داخل مبني الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة بعد انتهاء الانتقال الكامل للموظفين والعاملين بها وبعدد من هيئاتها للعمل من مقرها الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة.

 

وقد اصطحبهم خلال الجولة الدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، حيث استعرض لهم مكونات مبني الوزارة وأماكن القطاعات والإدارات المختلفة بها، ومعلومات عن عملية الانتقال، وعن آليات تطور منظومة العمل بالعاصمة والتحول الرقمي بها.

 

كما نظمت الوزارة لهم، جولة قصيرة، داخل العاصمة، تعرفوا خلالها على بعض المعالم بها منها الحي الحكومي، والنصب التذكاري، ومبنى البرلمان، ومكتبة العاصمة والأوبرا بمدينة الثقافة والفنون، وحي المال والأعمال.

 

جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كان قد أكد في تصريحات له، على أهمية الانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة باعتباره أحد أهم أدوات رفع كفاءة وإنتاجية منظومة العمل وخاصة وأن تواجد جميع الموظفين في مبني واحد كفريق واحد وفي بيئة عمل محفزة سيكون له بالغ الأثر على التواصل فيما بينهم بصورة أفضل وأسهل وبما يساهم إيجابياً على الإنتاجية وسير العمل.

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