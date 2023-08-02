عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يسرق واتساب وفيسبوك وماسنجر.. تحذير عاجل للملايين من هذا التطبيق

تحذير عاجل للملايين
تحذير عاجل للملايين من هذا التطبيق

أصدر خبراء الأمن السيبراني تحذيرا عاجلا للملايين من المستخدمين بشأن تطبيق خطير للغاية يعمل على اختراق وسرقة تطبيقات واتساب، وفيسبوك، وماسنجر، وتليجرام، وسيجنال، وفايبر وغيرها من التطبيقات الأخرى. 

  

وقال الخبراء CYFIRMA إن تطبيقا مزيفا للدردشة يسمى "SafeChat" يعمل على إصابة الأجهزة ببرامج التجسس الضارة التي تسرق سجلات المكالمات والنصوص ومواقع GPS من الهواتف. 

 

ويعمل تطبيق SafeChat المزيف بشكل أساسي من خلال رسائل التصيد الاحتيالي على تطبيقات واتساب وماسنجر وغيرها من التطبيقات من خلال إرسال البرمجيات العشوائية الضارة مباشرة إلى الضحية. 

 

وأكد الخبراء أن تطبيق Safe Chat يتميز بواجهة خادعة تجعلها تظهر كتطبيق دردشة حقيقي وأيضًا تأخذ الضحية من خلال عملية تسجيل مستخدم تبدو مشروعة والتي تضيف مصداقية وتعمل كغطاء ممتاز لبرامج التجسس.

 

وتعد إحدى الخطوات الحاسمة في الإصابة هي الحصول على أذونات لاستخدام خدمات إمكانية الوصول ، والتي يتم إساءة استخدامها لاحقًا لمنح برامج التجسس مزيدًا من الأذونات تلقائيًا.

 

وتتيح هذه الأذونات الإضافية لبرامج التجسس الوصول إلى قائمة جهات اتصال الضحية ، والرسائل القصيرة ، وسجلات المكالمات ، وتخزين الجهاز الخارجي ، وبيانات موقع GPS الدقيقة من الجهاز المصاب. 

 

ويطلب التطبيق أيضًا من المستخدم الموافقة على الاستبعاد من النظام الفرعي لتحسين البطارية في نظام أندرويد، والذي ينهي العمليات في الخلفية عندما لا يتفاعل المستخدم بنشاط مع التطبيق، كما أن التطبيق مصمم للتفاعل مع تطبيقات الدردشة الأخرى المثبتة بالفعل. 

 

 

 

تطبيق خطير تطبيق SafeChat المزيف تطبيق SafeChat واتساب فيسبوك ماسنجر تليجرام سيجنال فايبر برامج التجسس الضارة اختراق وسرقة تطبيقات الدردشة برامج التجسس فيروس خبراء الأمن السيبراني تحذير عاجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

أحمد حسن يعلن مفاجأة عن دفع كهربا لغرامة الزمالك

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

«التعليم» تكشف حقيقة منح «أبناء عائلة مشهورة» مجاميع عالية بنتيجة الثانوية العامة

الزمالك يرد على صفقة إمام عاشور بصفعة مدوية للأهلي

اتضحك عليها.. قصة طالبة ثانوية عامة تغيرت نتيجتها من 98% لـ67%

خالد الغندور يفتح النار على جماهير الأهلي بسبب رضا سليم | "تفاصيل"

ترشيحاتنا

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

محمود علاء يعلن تعرض ابنته لوعكة صحية ويطلب الدعاء

يسرق واتساب وفيسبوك وماسنجر.. تحذير عاجل للملايين من هذا التطبيق

سعر الدولار في البنك المركزي 2-8-2023

أوفر برايس جديد على أرخص سيارة من العلامة الفرنسية بيجو 301

فضل المداومة على الاستغفار كل يوم .. عجائب لا حصر لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 عوامل غير متوقعة تساعد على خفض نسبة الكوليسترول| تفاصيل

للتغلب على حرارة الصيف.. 6 مشروبات تعطيك الإحساس بالانتعاش والبرودة

ماذا يحدث لجسمك عند الجلوس لفترات طويلة؟.. لن تتوقع المخاطر

طريقة عمل بيف ستروجانوف| أحلى من المطاعم

فيديو

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ