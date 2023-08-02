يسرق واتساب وفيسبوك وماسنجر.. تحذير عاجل للملايين من هذا التطبيق

أصدر خبراء الأمن السيبراني تحذيرا عاجلا للملايين من المستخدمين بشأن تطبيق خطير للغاية يعمل على اختراق وسرقة تطبيقات واتساب، وفيسبوك، وماسنجر، وتليجرام، وسيجنال، وفايبر وغيرها من التطبيقات الأخرى.

وقال الخبراء CYFIRMA إن تطبيقا مزيفا للدردشة يسمى "SafeChat" يعمل على إصابة الأجهزة ببرامج التجسس الضارة التي تسرق سجلات المكالمات والنصوص ومواقع GPS من الهواتف.

ويعمل تطبيق SafeChat المزيف بشكل أساسي من خلال رسائل التصيد الاحتيالي على تطبيقات واتساب وماسنجر وغيرها من التطبيقات من خلال إرسال البرمجيات العشوائية الضارة مباشرة إلى الضحية.

وأكد الخبراء أن تطبيق Safe Chat يتميز بواجهة خادعة تجعلها تظهر كتطبيق دردشة حقيقي وأيضًا تأخذ الضحية من خلال عملية تسجيل مستخدم تبدو مشروعة والتي تضيف مصداقية وتعمل كغطاء ممتاز لبرامج التجسس.

وتعد إحدى الخطوات الحاسمة في الإصابة هي الحصول على أذونات لاستخدام خدمات إمكانية الوصول ، والتي يتم إساءة استخدامها لاحقًا لمنح برامج التجسس مزيدًا من الأذونات تلقائيًا.

وتتيح هذه الأذونات الإضافية لبرامج التجسس الوصول إلى قائمة جهات اتصال الضحية ، والرسائل القصيرة ، وسجلات المكالمات ، وتخزين الجهاز الخارجي ، وبيانات موقع GPS الدقيقة من الجهاز المصاب.

ويطلب التطبيق أيضًا من المستخدم الموافقة على الاستبعاد من النظام الفرعي لتحسين البطارية في نظام أندرويد، والذي ينهي العمليات في الخلفية عندما لا يتفاعل المستخدم بنشاط مع التطبيق، كما أن التطبيق مصمم للتفاعل مع تطبيقات الدردشة الأخرى المثبتة بالفعل.