دعاء الخامس عشر من محرم.. 10 أدعية تكتب لك نصيبًا من العافية وسعة الرزق

نشهد ثالث وآخر الأيام القمرية والمعروفة بالأيام البيض، اليوم الأربعاء الخامس عشر من محرم لعام 1445 هجريًا، بما يعني أنه حان موعدنا من الفرج والسعادة والتي تتحقق من خلال دعاء الخامس عشر من محرم ، وقد بدأ وقته منذ دقائق وبالأخص منذ أذان الفجر ويمتد إلى المغرب، ونظرًا لأن هذا اليوم يجمع بين بركات يوم الخامس عشر من شهر محرم الهجري ، الذي داوم النبي -صلى الله عليه وسلم- على صيامه وكذلك أنه آخر الأيام القمرية الثلاثة ، فضلاً عن كونه أحد أيام شهر المحرم وهو من الأشهر الحُرم ، كل هذه الأسباب تجعل دعاء الخامس عشر من محرم من أهم الأدعية المستجابة التي لا ينبغي لعاقل تفويتها أو الاستهانة بها، فهو السبيل للنجاة من كروب الدنيا ومصائبها، كما أن دعاء يوم 15 محرم يعد خير اتباع لهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي أوصانا بتحري أوقات الاستجابة واغتنامها بالدعاء.

دعاء الخامس عشر من محرم

اللهم ما قسمت في هذا اليوم من خير وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منها نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

2. اللهم اقسم لي في هذا اليوم خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت .

3. اللهم غير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.

4. يارب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا.

5. اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

6. اللهم لا تخرجنا من شهرك هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا ووفقتنا وحققت لنا ما نتمناه إنك على كل شيء قدير.

7. اللهم امسح بحنانك أوجاعنا ، اللهم اخرجنا من الضيق إلى السعة ، ومن الظلمة إلى النور.

8. اللهمّ إنّي أسالك بدعاء ذي النّون يوم دعاك في ظلماتٍ ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت فاستجبت له وأنجيته، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين.

9. اللهمّ يا مجيب الدّعاء، يا مغيث المستغيثين، يا راحم الضّعفاء أجب دعوتنا، وعجّل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الرّاحمين.

10. اللهمّ يا مطلع على جميع حالاتنا اقضِ عنّا جميع حاجاتنا، وتجاوز عن جميع سيّئاتنا وزلّاتنا، وتقبّل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربّنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا.

دعاء يوم 15 محرم