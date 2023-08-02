عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مدحت صالح وريهام عبدالحكيم يحييان حفلا غنائيا في العلمين.. الخميس

مدحت صالح وريهام
مدحت صالح وريهام عبد الحكيم

يحيى كل من الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم حفلا غنائيا جديدا فى مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان وذلك يوم الخميس المقبل. 

ويشدو مدحت صالح وريهام عبد الحكيم بأجمل الأغاني القديمة والحديثة منها كوكب تانى وزى ما هى حبها وانا مش بعيد بينما ريهام تغنى بعض الأغانى العربية لام كلثوم وغيرها من المطربين. 

فى أحدث ظهور.. شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الصغرى

في أحدث ظهور.. رقصة شمس الكويتية مع عصام كاريكا تثير الجدل

أول ظهور إعلامى.. ماذا قالت نيكول سعفان عن زوجها طارق العريان ؟

كنت هضربه.. تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على واقعة حسين الشحات والشيبي

مدحت صالح 

جاءت ليلة صيف ساحرة ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى والغناء بالإسكندرية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر غرد خلالها النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم وفرقته بمختارات من اعماله البراقة .

فعلى مسرح سيد درويش الذى علق لافتة كامل العدد توهج مدحت صالح فى سماء المدينة الساحلية ، وكعادته نجح فى الانطلاق بعشاقه الى عالم الاحلام متنقلا بين مجموعة من غنائياته الشهيرة كان منها جايلكم يا اللى وحشتونى ، بحلم على قدى ، ماشى فى ضلها ، المليونيرات ، النور مكانه فى القلوب ، زى ما هى حبها ، وعدى ، حبيبى يا عاشق ، يتقال ، ابن مصر ، كما تغنى بعدد من مؤلفات زمن الفن الجميل منها برمى السلام ، شط اسكندرية ، ثلاث سلامات وقولوله الحقيقة .

وكان فصل الإيقاع تدريب الفنان سعيد الارتيست التابع لمركز تنمية المواهب قد قدم فقرة فنية فى الساحة الخارجية للمسرح قبل بدء الحفل شملت معزوفات دقات المواهب ، احنا الشباب، صوابع زينب، وصباحه ومساه .

مهرجان الأوبرا الصيفى

جدير بالذكر أن برنامج فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى يشهد عروضا متنوعة على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية لعدد من الفنانين والفرق المميزة تضم ألوانا إبداعية تناسب التوجهات الفنية لمختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.

العلمين الجديدة الفنان مدحت صالح الفنانة ريهام عبد الحكيم النجم مدحت صالح ريهام عبد الحكيم مدحت صالح وريهام عبد الحكيم مدحت صالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا الساعة 12| ننشر مواعيد قطع الكهرباء في كافة القرى والمدن بالمحافظات

شمت في وفاة ابن حسن يوسف| رسائل قاسية من الفنانين إلى وجدي العربي .. شاهد

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

ضربة قوية للدولار| تخفيض التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة يهدد الأخضر

أول رد من التعليم بشأن حصول طالبة على 4% بالثانوية العامة

الزمالك يرد على صفقة إمام عاشور بصفعة مدوية للأهلي

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

«التعليم» تكشف حقيقة منح «أبناء عائلة مشهورة» مجاميع عالية بنتيجة الثانوية العامة

موضوعات متعلقة

تامر عاشور يحيي حفلا في دبي يوم 19 أغسطس

في أحدث ظهور.. رقصة شمس الكويتية مع عصام كاريكا تثير الجدل

فى أحدث ظهور.. شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الصغرى

أزمات ويجز لا تنتهى.. حذف أغنية كدا كدا.. وإطلالته مثيرة للجدل

فرح الزاهد: تعلمت من تجربتى فى شوجر دادى والبطة الصفرا.. خاص

عودة أغنية يلا على اليوتيوب بعد حذفها

فى ذكراه| مشوار أحمد توفيق الفنى.. اكتشفه صلاح أبو سيف وأخرج رائعة درامية

كان بيعوم كويس جدا.. عفاف شعيب تعلق على وفاة ابن حسن يوسف

ترشيحاتنا

رغم ارتفاع الأعلاف.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 2-8-2023

قتل 100 جندي.. القوات الروسية تتصدى لهجوم أوكراني خطير في كراسني ليمان

غرفة ملابس الزمالك ترفض تواجد رمضان صبحي.. تفاصيل

"ابيلا مصر" تعتذر للركاب عقب توليها إدارة قطارات النوم.. تفاصيل

بها جنسيات عدة.. مطار روما يستقبل طائرة إجلاء قادمة من النيجر

اعتقالات في الضفة وإصابات خلال اقتحام الاحتلال لـ نابلس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمت في وفاة ابن حسن يوسف| رسائل قاسية من الفنانين إلى وجدي العربي .. شاهد

السمنة وارتفاع ضغط الدم أخطرها.. احترس من هذه العوامل فإنها تصيبك بمرض الخرف

نشرة المرأة و الصحة| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ندى الكامل بعد ارتباطها.. أعراض خطيرة تشير للإصابة بـ الكبد الدهني عند الأطفال

بعد إعلان ارتباطها.. أجرأ 10 صور لـ ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

فيديو

بسبب الإرهاق.. قصة رحيل بلوجر شهير ماتت جوعًا

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ