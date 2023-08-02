إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

أصيب ثلاثة فلسطينيين اليوم، الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام عدة مناطق بالضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة فلسطينيين بجروح، وصفت إحداهما بالخطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.



في السياق نفسه، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عملية اقتحام بلدة سلواد قرب رام الله.

واقتحمت عشرات الآليات العسكرية مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، وشنت حملة مداهمات واسعة، اعتقلت خلالها ثلاثة أشقاء، بعد اقتحام منزلهم.

