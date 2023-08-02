إرشادات تساعدك في شراء سيارة مستعملة بحالة جيدة | تفاصيل

انتقل المواطنين المصريين الي سوق السيارات المستعملة وجاء ذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق، ولكن الارتفاعات التي شهدتها أسعار السيارات تعتبر بالنسبة الي الكثيرين خيالية ويصعب توافر هذه الأموال من اجل شراء سيارة جديدة .

بالإضافة إلي أن سوق السيارات المستعمل يتواجد به مختلف فئات السيارات المستعملة ، ويتميز سوق المستعمل بتوافر قطع غيار السيارات المستعملة، ويسهل إعادة بيع السيارة مرة أخري، ويمكن إصلاحها بكل سهولة اذا ظهر بها أي عطل فني .



- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة إرشادات تساعدك في شراء سيارة مستعملة بحالة جيدة :



1- الابتعاد عن المحتالين

الابتعاد عن المحتالين

تزايد عدد المحتالين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من مشترين السيارات المستعملة، وبالتالي هؤلاء يعلنون عن سيارات وهمية للبيع وعادة ما يتم عرض السيارات بأسعار رخيصة بشكل مثير وبالتالي يجب الحذر منهم .



2- قيادة السيارة لتجربتها

قيادة السيارة لتجربتها

يجب قبل شراء أي سيارة مستعملة أن يقوم الشاري بتجربة السيارة علي ارض الواقع ومعرفة ما بها من مميزات وعيوب ، واذا لم يسمح لك البائع بتجربة السيارة فلا تقوم بالمجازفة واتركها وابحث عن غيرها .

3- مراجعة أوراق السيارة

يجب التحري من ورق السيارة ومن فواتير الشراء لها وفواتير الصيانة الخاصة بها ودليل السيارة ودفتر الصيانة الدوري المختوم .

مراجعة أوراق السيارة

بالإضافة الي انه يجب شراء السيارة المستعملة بعقد مسجل ويجب التحقق من أن رقم تعريف السيارة "VIN" هو نفسه الموجود في الرخصة يتواجد عادتنا في الجزء السفلي من الزجاج الأمامي.

4- وضع ميزانية للشراء

وضع ميزانية للشراء

عند البحث علي سيارة للشراء يجب وضع ميزانية ثابتة ، ولا يجب تجاوز هذه الميزانية مهما كانت السيارة مغرية مميزة ، وذلك لشراء سيارة في حدود إمكانياتك المادية .

