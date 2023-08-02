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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهاجم أجنبي.. شوبير يكشف مفاجأة بقائمة الأهلي الجديدة وموعد قيد إمام عاشور

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن قائمة الأهلي في الموسم الجديد، بعد تعاقد المارد الأحمر مع الثنائي إمام عاشور ورضا سليم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وضمت قائمة الأهلي، التي أعلنها شوبير عبر برنامجه الصباحي على إذاعة أون سبورت إف إم 26 لاعبا هم: حراسة المرمى: محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء وخط الدفاع: أكرم توفيق ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول وخالد عبد الفتاح وخط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا وأحمد قندوسي ومروان عطية وكريم نيدفيد.

وأكد شوبير أن الأهلي سيقيد 6 لاعبين في قائمة فريق الناشئين، وهم محمد الضاوي كريستو وكريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان ورأفت خليل ومصطفى مخلوف وميدو نبيل.

وعن باقي القائمة، أكد أن الثنائي إمام عاشور ورضا سليم سيتم قيدهما في القائمة الثانية المقرر لها 14 سبتمبر المقبل.

وأضاف شوبير: يتبقى اسمان في القائمة، الأول سيكون مهاجما أجنبيا، والثاني هيكون من قائمة الانتظار التي تضم الثنائي عمار حمدي وصلاح محسن، حيث أن الأخير سيكون الخيار الأقرب لمارسيل كولر والذي سيتحدد موقفهما النهائي يوم 5 أغسطس الجاري.

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