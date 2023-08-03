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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أسماء بنات إسلامية.. مش هتحتار في الاختيار

صدى البلد

رغب الشرع الشريف في اختيار الاسم الحسن للمولود، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ»

وقد رَغَّب الشرع الشريف في تحسين الأسماء، وألَّا يكون في الاسم قبحُ معنًى أو ذمٌّ أو سَبٌ؛ فقد أخرج أحمد في "مسنده"، وأبو داود في "السنن"، وابن حبان في "الصحيح" عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ».

وتبحث الكثير من الامهات الحوامل في تسمية طفلتها قبل ولادتها عن اسماء بنات اجانب وغير تقليدية، كما يرغب البعض الآخر في تسمية بناتهن بأسماء دينية إسلامية مثلما ورد في القرآن الكريم، منها أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء زوجات وبنات الصحابة، فضلا عن أسماء بنات من الجنة، لذا موقع صدى البلد يقدم لك قائمة بأسماء بنات إسلامية دينية. 

أسماء بنات إسلامية 

عائشة – مأخوذ من الفعل عاش ومعناه الحياة.

فاطمة – مشتق من الفعل فطم ومعناه انقطع.

أم كلثوم – المرأة ذات الوجه الممتلئ.

إيمان – الإيمان بالله.

دعاء – التوسل إلى الله.

دنيا – الحياة الدنيا.

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زينب – شجر جميل الشكل والرائحة.

سودة – الأرض التي يطرح بها النخيل.

عاتكة – الكريمة والجميلة.

عفيفة – المرأة الطاهرة.

جهاد – مشتق من الجهاد في سبيل الله.

صفاء – النقاء والوضوح.

أنهار – جمع نهر وهو مجرى الماء العذب.

أسامي بنات إسلامية جديدة 

سلوى – كل ما يذهب الحزن.

ذكية – مشتق من الذكاء والفطنة.

إكرام – مشتق من الكرم والعطاء.

حسنات – جمع حسنة

كوثر – نهر من أنهار الجنة

إحسان – مشتق من حسن المعاملة والبر.

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إخلاص – شدة الحب.

نجوى – مشتق من المناجاة.

ثويبة – تصغير كلمة ثوب.

خولة – الفرِحة بجمالها.

أمامة – يطلق على الكثير من الإبل.

الشيماء – صاحبة الشامة أو العلامة في البدن.

صفية – مشتق من الصفاء.

نفيسة – معناه الثمينة الغالية

أماني – جميع أمنية وهو كل ما يتمنى المرء تحقيقه.

فردوس – جنة الفردوس الأعلى.

جنات – جمع جنة.

رحمة – مشتق من العطف

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