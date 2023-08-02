الزمالك vs النصر.. أوسوريو يتحدى| ونيمار: نمثل مصر.. وكاسترو يتغزل بـ شيكابالا

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو للقاء النصر السعودي المقرر له غدا الخميس في إطار منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

ويلتقي فريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نظيره النصر السعودي ضمن منافسات البطولة العربية للاندية غدا فى تمام الساعة السادسة مساء .

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والنصر السعودي غدا الخميس عبر شبكة قنوات ssc 1 و ssc 5 بشكل حصري.

وشهد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والنصر السعودي تصريحات متوازنة من جانب مدربي الفريقين إضافة إلى سيد عبدالله نيمار.

أوسوريو : الزمالك ممثل قوي للكرة المصرية

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قوة وأهمية مباراة النصر السعودي المقرر لها غدا، الخميس، في البطولة العربية.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "إمكانيات النصر المادية كبيرة، ويضم لاعبين من أفضل اللاعبين الذي لعبا في أفضل أندية أوروبا في جميع المراكز".

وأضاف: "مواجهة فريق النصر فرصة جيدة للزمالك، وأن نكون ممثلا قويا للكرة المصرية، والمباراة صعبة للمنافس كما هي صعبة للفريق الأبيض".

وتابع: "في مباراة الشباب قدمنا مباراة قوية وكنا نستحق الفوز، ولكن نعلم ما حدث جيدا في اللقاء".

وفيما يخص موقف السنغالي إبراهيما نداي من المباراة المقبلة، قال المدير الفني: "نداي شارك في تدريبات الفريق، ولكن إصابات الوجه يجب التعامل معها بحذر، خاصة وأنه لو تعرض لإصابة في نفس المكان ستكون هناك مشكلة".

وشدد على أن يوسف أوباما لاعب كبير وإضافة للفريق ولكنه تعرض لإصابة في العضلة الأمامية، ما أبعده عن الفريق في مباريات البطولة العربية.

وعلق على تعاقد النصر مع السنغالي ساديو ماني قائلا: "أمر رائع تعاقد النصر مع مانى، وستكون فرصة جيدة إذا واجهنا منافس يضم لاعب مثل ساديو ماني".

وتابع أوسوريو قائلا: "أمر مهم جدا للمدافعين للشباب الذين شاركوا مع المنتخب الأولمبي أن يواجهوا منافسين أمثال ماني ورونالدو وبروزوفيتش وغيرهم".

واستطرد: "الزمالك سيواجه فريقا كبيرا، وجاهزون للقاء النصر من خلال الاستعداد الجيد في التدريبات، وإذ خضنا المباراة بنفس المستوى الذي لعبنا به لقاء الشباب سنحقق نتيجة جيدة، وهي مباراة كرة قدم 11 لاعبا ضد 11 لاعبا".

وعن مراقبة رونالدو قال: "الأقرب لرونالدو سيراقبه، ولم أحدد شخصا معينا لمراقبته، وهو الأفضل في العالم وقادر على تغيير النتيجة، ولكن الطريقة التي سيخوض بها الزمالك هي التي ستحد من خطورته".

وقال أوسوريو أيضا: "كل مباراة وكل منافس له ظروفه الخاصة، ومثلما يضم النصر لاعبين مؤثرين، فالزمالك يضم لاعبين مؤثرين، وسيحدد المران الأخير التشكيل الأمثل الذي سيخوض به الفريق المباراة".

وزاد المدير الفني قائلا: "كل شخص له وجهة نظر معينة يرى بها المباراة، ونحن نلعب ونتدرب على أن يكون الاستحواذ معنا، وهناك مباريات صعبة، ومن حقي مثل أي مدرب فى العالم أن ألعب بالطريقة المناسبة لي وللاعبى الزمالك".

وأشار أوسوريو إلي أنه لن يغير الطريقة التي يلعب بها، وسيدافع عن الطريقة الهجومية التي يعتمد عليها في المباريات.

وأكمل : " الكرة للجميع، وكل شخص يدير مشاعره والقلق الذي حدث في مباراة الشباب السعودي يحدث في أي مباراة وسيكون الوضع أكثر هدوء في لقاء الغد".

وقال المدير الفني: "عندما وصلت لتدريب الزمالك، لاعبو الفريق كتبوا في ورقة المراكز التي يفضلون اللعب فيها، وعمر جابر كتب أنه يفضل اللعب في مركز 8".

وأضاف أوسوريو: "أحمد فتوح وجوده في وسط الملعب يكون له تأثير أكبر، وتوغل داخل منطقة الـ18 أكثر من مرة في مباراة الشباب الأخيرة، وكل اللاعبين سعداء بمراكزهم".

نيمار يتحدى رونالدو



أوضح سيد عبد الله "نيمار" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه يمثل الكرة المصرية في مباراة النصر السعودي غدا في البطولة العربية.

وتابع اللاعب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء قائلا:" سنخوض مباراة النصر من أجل تحقيق الفوز لحسم التأهل إلى دور الثمانية للبطولة".

وأضاف سيد عبد الله "نيمار" قائلا:" تعرضنا للظلم في لقاء الشباب السعودي السابق، وسنركز في لقاء الغد لتحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهير الزمالك، ونقدم مباراة قوية".

وشدد اللاعب على أن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني يتحدث مع اللاعبين باستمرار ويحفزهم ، وهم يتمنون أن يكونوا عند حسن ظن مدربهم في اللقاء.

وتابع سيد عبد الله "نيمار" قائلا:" لن نواجه لاعب واحد في لقاء النصر، وسنواجه فريق بالكامل، وفي مباراة الشباب لم نلعب ضد إيفر بانيجا فقط، ولكن خضنا المباراة ضد فريق بالكامل".

وأضاف قائلا :"كريستيانو رونالدو ليس فريق النصر، وسنواجه 11 لاعبا، ومثلما يضم المنافس لاعبين كبار، فالزمالك يضم لاعبين كبار ومميزين، ونسعى لإسعاد الجماهير".

وقال اللاعب :" محمود عبد الرازق "شيكابالا" يتحدث معنا لتحفيزنا كما نتحدث نحن مع بعض باستمرار".

مدرب النصر يشيد بقائد الزمالك



قال لويس كاسترو المدير الفني للنصر : شيكابالا لاعب مميز ويخلق حالة من التوازن، ويهدد مرمى الخصم في كل هجمة، لكني في النهاية لا أركز على لاعب بعينه، لأن كرة القدم لعبة جماعية".

