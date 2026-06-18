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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فريد الأطرش في لقاء نادر: دخلنا مصر لاجئين وخرجنا منها نجومًا.. واحتضنتنا كأننا من أبنائها

فريد الاطراش
فريد الاطراش
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر


أعاد حساب الإعلامي الراحل"وجدي الحكيم" على موقع فيسبوك نشر جانب من لقاء نادر جمع الإعلامي الراحل وجدي الحكيم بالفنان الراحل فريد الأطرش، استعاد خلاله الأخير ذكريات وصوله إلى مصر مع أسرته عام 1924، مؤكدًا أن مصر كانت الملاذ الذي منحهم الأمان واحتضنهم في أصعب لحظات حياتهم.

وقال فريد الأطرش إن عمره لم يكن يتجاوز سبع سنوات عندما اضطر إلى مغادرة بلاده مع والدته وشقيقيه أسمهان وفؤاد، هربًا من الأوضاع المضطربة التي شهدها جبل الدروز خلال الثورة السورية الكبرى، والتي كان يتزعمها عمه المناضل سلطان باشا الأطرش.

وأضاف أن الأسرة غادرت وطنها تحت وطأة الحرب والخوف، دون أمتعة أو استعدادات، قائلاً: "كنا هاربين من تحت نار الحرب، وماكنّاش شايلين لا شنط ولا جوازات... كنا لاجئين سياسيين، بنجري من موت محتمل، وداخلين على مصير مجهول."

وأوضح أن اللحظة التي وطئت فيها أقدامهم أرض مصر كانت بداية شعورهم بالأمان، مشيرًا إلى أن والدته تواصلت مع السلطات المصرية وشرحت لهم ظروف الأسرة، فكان الاستقبال مليئًا بالترحاب والإنسانية.

وأكد فريد الأطرش أن مصر لم تعاملهم كغرباء، بل فتحت لهم أبوابها ومنحتهم فرصة لبداية جديدة، لافتًا إلى أن تلك الفترة تزامنت مع رئاسة الزعيم سعد باشا زغلول للحكومة، وهو ما رسخ لديه صورة مصر كبلد يحتضن كل من يلجأ إليه.

وأشار إلى أن القاهرة كانت نقطة الانطلاق الحقيقية لمسيرته الفنية، ومنها بدأت رحلته مع الغناء والموسيقى والسينما، كما شهدت انطلاقة شقيقته الفنانة أسمهان، التي أصبحت واحدة من أبرز الأصوات في تاريخ الغناء العربي.

وقال الفنان الراحل إن مصر لم تكن مجرد محطة في حياته، وإنما وطنًا احتضنه ومنحه فرصة تحقيق أحلامه، مضيفًا: "حسّينا إننا مش ضيوف... كأننا من ولاد البلد."

واختتم فريد الأطرش حديثه برسالة مؤثرة عبّر فيها عن مكانة مصر في قلبه، قائلاً: "أنا بحب كل بلد عربي، وكل أرض عربية هي جزء مني، لكن مصر ليها معزة تانية... مصر هي الأم اللي حضنتني وأنا طفل، ومهما كبرت عمرها ما بطلت تحسسني إني ابنها."

ويعد فريد الأطرش واحدًا من أبرز رموز الفن العربي في القرن العشرين، حيث ترك إرثًا فنيًا كبيرًا في الغناء والتلحين والسينما، وظلت علاقته بمصر حاضرة في معظم أحاديثه وذكرياته، باعتبارها البلد الذي شهد ميلاد نجوميته واحتضن أسرته في واحدة من أصعب مراحل حياتها.

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