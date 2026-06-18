هشام نصر: نسعى لحل جميع القضايا للحصول على الرخصة.. وملف القيد ما زال قيد العمل

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن الأولوية الحالية داخل النادي تتمثل في إنهاء القضايا والالتزامات المالية المرتبطة بالحصول على الرخصة، مشيرًا إلى وجود تحركات جادة لتسوية كافة الملفات العالقة خلال الفترة المقبلة.

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وقال نصر، خلال ظهوره ببرنامج "يحدث في مصر" عبر قناة MBC مصر، إن هناك فارقًا بين ملف الرخصة وملف إيقاف القيد، موضحًا أن الحصول على الرخصة يتطلب إنهاء الإيقافات والديون القائمة، مضيفًا: "إن شاء الله هناك مفاجأة قريبة، وسنقوم بتسوية كل القضايا والتوصل إلى تفاهمات بشأنها للحصول على الرخصة".

وفيما يتعلق بملف إيقاف القيد، أوضح نائب رئيس الزمالك أن الأمر لا يزال محل متابعة واستئناف، مؤكدًا أن النادي يعمل بالتوازي على جميع الملفات.

وأضاف: "البعض يرى أن أزمة القيد هي المشكلة الأكبر، لكن الفريق الحالي بنفس الأسماء نجح في الفوز بالدوري، ونحن نحاول معالجة كل مشكلة على حدة، والأهم الآن إنهاء القضايا والحصول على الرخصة، وفي الوقت نفسه نعمل على حل أزمة القيد، نعم هناك مشكلة، لكننا نعمل على حلها".