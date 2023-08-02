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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تطورات مهمة في انتقال السياحة والآثار لعمل الوزارة بالعاصمة الإدارية

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار

تواصل، وزارة السياحة والآثار، متابعتها الدورية لملف انتقال موظفيها وبعض الهيئات التابعة لها للعمل من مقرها بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد انتهاء الانتقال الفعلي خلال شهر يونيو الماضي، حيث اجتمعت لجنة متابعة الانتقال للعاصمة، برئاسة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، للوقوف على أخر تطورات ملف عملية الانتقال.

وقد استهلت نائب الوزير الاجتماع بالإشادة بالجهود المبذولة لإنجاح عملية الانتقال، مشيرة إلى أن إجمالي عدد العاملين بالوزارة والجهات التابعة الذين انتقلوا بالفعل بلغ 1130 موظف من كل من ديوان عام الوزارة والهيئة العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار، وكذلك المجلس الأعلى للآثار والذي ينتقل بتمثيل جزئي يتضمن تواجد عدد من الإدارات المختصة بمتابعة تنفيذ سياسات واستراتيجيات المجلس.

وأكدت على توجيهات السيد الوزير بمتابعة تطورات موقف الانتقال للوقوف على أية ملاحظات تطرأ أثناء قيام موظفي الوزارة بمهام عملهم في العاصمة للتعامل معها فوراً والقضاء على أية سلبيات أو معوقات تحول دون تحقيق الهدف المرجو من الانتقال والمتمثل في تحقيق تطور في أداء العمل ومفهوم الإدارة وتقديم الخدمات بأعلى درجات من الكفاءة والفعالية.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بملف الانتقال ومنها ما يخص استعراض آخر مستجدات لجنة حصر الأثاث الخاص بالوزارة وهيئاتها وموقف الانتهاء من إخلاء المقرات الأصلية، بالإضافة إلى التأكد من متابعة صرف بدل الانتقال للسادة الموظفين عن شهري يونيو ويوليو الماضي.

كما تم استعراض موقف بيان العاملين الذين سيتم بقاؤهم في مقرات الوزارة الأصلية لتقديم الخدمات للجمهور من الإدارات التي تم تمثيلها بشكل جزئي بالعاصمة وهي الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية الموجودة بشارع عدلي بوسط المدينة والإدارة المركزية للشركات السياحية الموجودة ببرج مصر للسياحة بميدان العباسية، وذلك تيسيراً على الجمهور المتعامل مع هذه الإدارات ولحين استكمال عناصر ميكنة العمل بها بشكل كامل.

وقد أكدت الأستاذة غادة شلبي على ضرورة العمل على استكمال منظومة التحول الرقمي والتي سيتم من خلالها ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها هذه الإدارات للجمهور ليتسنى لها بعد ذلك الانتقال الكامل للعمل من العاصمة.
 

وزارة السياحة والآثار الهيئة العامة للتنشيط السياحي الحي الحكومي بالعاصمة الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة صندوق دعم السياحة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار

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