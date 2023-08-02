عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ماذا يحدث حال زيادة مجموع إيرادات الجمعية الأهلية على 5 ملايين جنيه؟

صدى البلد

جاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ملزما للجمعيات بتخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة والأشخاص ذوي الإعاقة، بشرط ترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.

ونص القانون على أنه يجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال إلغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.

ومع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (10) من هذا القانون تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في البنك ذاته.

كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها.

فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق في فتح حسابات أخري ببنوك أخري بعد موافقة الجهة الإدارية.

قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الاطفال المسنين القانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب يصر على الرحيل.. مخطط الأهلي لعرقلة انضمام نجمه للزمالك

الحجز مرفوع من 4 شهور| محامي ممدوح عباس يعلن مفاجأة تخص الزمالك

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

قرار عاجل من بيراميدز ضد حسين الشحات وعدلي القيعي

أمطار في عز الصيف.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

محامي كهربا وحسين الشحات يزف خبرا عاجلا لـ جماهير الأهلي

أوسوريو مبسوط منه | صفقة جديدة على أبواب الزمالك

اتخانق مع الشناوي | إعلامي يكشف أسباب رحيل طبيب الأهلي عن الفريق

ترشيحاتنا

لبنان .. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات مخيم عين الحلوة

مشهد رائع لا يفوتك شاهده الليلة من منزلك..لؤلؤة المجموعة الشمسية يظهر بالسماء

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 3 أغسطس

ليلة الخميس .. شرط واحد يسقط جميع ذنوبك

شاومي تفاجئ الشباب بموبايل جبار وسعر مناسب

مطلية بالفضة .. كيفية غسل الكعبة المشرفة .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشمام؟

مراته اتصدمت | حكاية معجبة ارتمت في أحضان راغب علامة

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ شيريهان تؤكد أن العمر مجرد رقم

فيديو

الأجهر .. قصة جواهرجي وسائق جمعا ذهبًا بـ130 مليون جنيه |فيديو جراف

هيشتغلوا من البيت .. الحكومة تعلن عن التفاصيل وهؤلاء مستثنون من القرار

«سرقني وباع عربيتي».. والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه «فيديوجراف»

فرح عمرو راضي يثير الجدل وسر اختياره قصر آخر مماليك مصر/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ