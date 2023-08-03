عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أسيوط.. سكان مساكن الإيواء بعرب المدابغ يستغيثون من مياه الصرف الصحي

صدى البلد

سادت حالة من الغضب بين سكان مساكن الإيواء بعرب المدابغ - التابعة الى محافظة أسيوط ، حيث تحيطها مياه الصرف الصحي من كل جانب، وهو ما يتسبب فى انتشار الأمراض، ونقل العدوى  خاصةً في ظل انتشار الفيروسات .

 

ويقول المواطن نور صابر من الأهالى فى رسالة بعث بها إلى خدمة القراء "بين الناس"، التي يقدمها موقع "صدى البلد"، "نحن نموت بالبطيء، وتقدمنا بشكاوى كثيرة للمسؤلين لإصلاح شبكة الصرف الصحى سواء الوحدة المحلية أو مجلس المدينة أو الصرف الصحى ولا حياة لمن تنادى، ووعدونا بحل المشكلة وكلها وعود كاذبة ولا أحد بيحل ولا أحد بيهتم، والناس بتمرض وكلهم أصبحوا مصابين بأمراض مزمنة ومعرضين للاصابة بالأمراض خاصة الأطفال وكبار السن".
 

وطالب الأهالى محافظ أسيوط بالتدخل شخصيا لإنقاذ للحفاظ على حياتهم وحياة أبنائهم من الأمراض وتوفير حياة كريمة لهم، فهم أيضا مصريون ومواطنون من حقهم حياة كريمة خالية من مسببات الأمراض شأنهم شأن جميع المصريين.


أقراء ايضا
شاهد.. مياه الصرف الصحي والقمامة تحاصر مساكن شلقان في القناطر الخيرية

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

انتشار الامراض انتشار الفيروسات توفير حياة كريمة شبكة الصرف الصحي عرب المدابغ مياه الصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة وأمطار رعدية .. تحول مفاجئ في حالة الطقس الساعات المقبلة والأرصاد تحذر

قرار عاجل من بيراميدز ضد حسين الشحات وعدلي القيعي

شوبير يفجّر مفاجأة حول موقف إمام عاشور من المشاركة بمواجهة الأهلي والمصري

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

أهدر شرفه بإيده.. سلم جسد زوجته لصديقه ففضلت الموت على الفضيحة

تراجع تاريخي بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار21 الآن قبل اجتماع البنك المركزي

الشاب المصري يخرج عن صمته.. لماذا طردته العجوز البريطانية من منزلها بعد زواج سنتين ؟

ترشيحاتنا

بالقوة الضاربة.. تشكيل ناري متوقع للنادي الأهلي أمام المصري بكأس مصر

أزمة صحية شديدة الخطورة.. 500 طبيب يعتزمون مغادرة إسرائيل

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

وزير الري: حريصون على التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة بكافة المشروعات|صور

أمطار رعدية وأتربة.. الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من طقس اليوم

دعاء الفرج العاجل والرزق.. ردده بين الأذان والإقامة وشاهد النتيجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صامت عن الماء 6 سنوات وماتت من الجوع .. نهاية إنفلونسر شهيرة بسبب رجيم قاس

تحذير من نوع سمك سام يسبب التورم والحكة.. اعرف القصة كاملة

دعوى قضائية بسبب بيتزا .. لن تتوقع السبب

بـ ملايين الدولارات.. خطيب طليقة أحمد الفيشاوي يظهر بسيارات عالمية فارهة

فيديو

خبرة .. تعرف على عدد زيجات ندى الكامل وعمرها الحقيقي|فيديوجراف

بيغني سواح وسطلانة .. حسن الهلالي يكشف عن موهبته في الغناء

بعد بوسة عمرو دياب .. فيديو لـ داليدا خليل مع مطرب آخر

محمد هنيدي : كواليس فيلم مرعي البريمو كانت لذيذة والكاست كله صحاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ