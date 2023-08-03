أسيوط.. سكان مساكن الإيواء بعرب المدابغ يستغيثون من مياه الصرف الصحي

سادت حالة من الغضب بين سكان مساكن الإيواء بعرب المدابغ - التابعة الى محافظة أسيوط ، حيث تحيطها مياه الصرف الصحي من كل جانب، وهو ما يتسبب فى انتشار الأمراض، ونقل العدوى خاصةً في ظل انتشار الفيروسات .

ويقول المواطن نور صابر من الأهالى فى رسالة بعث بها إلى خدمة القراء "بين الناس"، التي يقدمها موقع "صدى البلد"، "نحن نموت بالبطيء، وتقدمنا بشكاوى كثيرة للمسؤلين لإصلاح شبكة الصرف الصحى سواء الوحدة المحلية أو مجلس المدينة أو الصرف الصحى ولا حياة لمن تنادى، ووعدونا بحل المشكلة وكلها وعود كاذبة ولا أحد بيحل ولا أحد بيهتم، والناس بتمرض وكلهم أصبحوا مصابين بأمراض مزمنة ومعرضين للاصابة بالأمراض خاصة الأطفال وكبار السن".



وطالب الأهالى محافظ أسيوط بالتدخل شخصيا لإنقاذ للحفاظ على حياتهم وحياة أبنائهم من الأمراض وتوفير حياة كريمة لهم، فهم أيضا مصريون ومواطنون من حقهم حياة كريمة خالية من مسببات الأمراض شأنهم شأن جميع المصريين.



أقراء ايضا

شاهد.. مياه الصرف الصحي والقمامة تحاصر مساكن شلقان في القناطر الخيرية

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.