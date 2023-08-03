أهالي الإسماعيلية يستغيثون من وجود بالوعة صرف صحي تنذر بكارثة على الطريق

استغاث أهالي محافظة الإسماعيلية في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد الأخبارى، بالمسئولين لتغطية البالوعة المكشوفة التى تتوسط الطريق قبل وقوع الكارثة.

ويقول المواطن ياسر دهشان في رسالته : نعانى من وجود بالوعة بعد كوبري مشاة المجمع التعليمي منذ أكثر من شهرين بدون غطاء تنذر بكارثة لتفادي سقوط السيارات.

وأضاف “ تقدم الأهالي بالعديد من الشكاوى لرئيس الحى و شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتغطية البلاعة حفاظًا على أرواح الجميع ومنعا للحوادث لكن دون جدوى”.

وطالب المواطنون، محافظ الإسماعيلية

بالتدخل السريع قبل وقوع الكارثة وتغطية البالوعة المكشوفة خشية سقوط أحد السيارات المارة على الطريق .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.