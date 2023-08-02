أحمد العربي: لدينا 55 بعثة أثرية يعملون بمنطقة الأقصر شرقا وغربا

قال أحمد العربي مدير معبد الأقصر، إن الملك رمسيس الثاني هو باني مصر الأول، هناك جدل علمي مثير والجدل العلمي هو بناء بين العلماء، فيوجد رئيس البعثة الأمريكية في معبد الأقصر من سنة ١٩٧٥، وأيضا أكثر عالم آثار أمريكي لديه السياسة الأمريكية يوجد بالمعبد.



وأضاف العربي خلال مداخله هاتفية ببرنامج مصر جديدة المذاع على قناة etc، أنه لديه بالأقصر ٥٥ بعثة أثرية يعملون بمنطقة الأقصر شرقا وغربا، وعندما تم البدء في الترميم منذ عام ٢٠١٦، فإن التماثيل كانت عبارة عن أجزاء متناثرة أمام المعبد، كشف عنها الدكتور المصري محمد عبد القادر في حقبة الخمسينات.



ولفت مدير معبد الأقصر، إلى أن أجزاء تمثال رمسيس الثاني عبارة عن أجزاء من الجرانيت الأحمر وأجزاء من الجرانيت الأسود، وبدأت خطة الترميم بحضور وزير الآثار الدكتور خالد العناني وبدأت فكرة الترميم بالفعل عام ٢٠١٦ بفريق عمل مصري خالص من شباب مهندسين ومرممين مصريين وأثريين مصريين.



وبين أحمد العربي مدير معبد الأقصر، أن واجهة المعبد بها ٦ تماثيل.