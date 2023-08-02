شديد العدوى .. إجراءات عاجلة من الصحة الجزائرية بعد انتشار هذا المرض

تسببه بكتريا سامة..

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 80 حالة إصابة مشتبه بها بمرض الدفتيريا، من بينها 16 حالة مؤكدة.

وبحسب بيان صادر عن الصحة الجزائرية؛ فقد أكدت الوزارة أن أغلبية الحالات المسجلة تعود لرعايا أجانب غير ملقحين، يعيشون بضواحي مدينة تمنراست، معلنة عن التلقيح أكثر من 10.100 شخص.

ونوهت في بيانها أن “الدفتيريا” مرض شديد العدوى وتسببه بكتيريا سامة خارجية تنتشر بشكل أساسي عبر الاتصال المباشر أو من خلال الرذاذ التنفسي وتتم الوقاية منه عن طريق التلقيح.

وعليه، أعلنت الوزارة عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير بشكل عاجل من أجل تفادي انتشار هذا المرض.

وتمثلت الإجراءات المتخذة في: التكفل بجميع الحالات على مستوى الهياكل الصحية على أمثل وجه، إنشاء خلية أزمة لمتابعة الوضعية الوبائية وتعزيز المراقبة، وتوفير جميع الوسائل اللازمة (أدوية، مصل مضاد للدفتيريا، لقاح، أدوات أخذ العينات، وغيرها) لفرق العلاج أو التلقيح.

كما قامت الوزارة الوصية بالقيام بحملات توعية وتلقيح واسعة تستهدف الأحياء الأكثر تضررا بالإضافة إلى تلقيح الأشخاص ذي الصلة، مع فتح تحقيقات حول الحالات المسجلة.

وفي ختام البيان، طمأنت وزارة الصحة بأن الوضع بات مستقرا في الوقت الحالي، حيث لم يتم تسجيل أي حالة منذ عدة أيام، لكن اليقظة تبقى مطلوبة.