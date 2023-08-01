الجزائر توجه تحذيرا عاجلا من التدخل العسكري الأجنبي في النيجر

جددت الجزائر، اليوم الثلاثاء، تمسكها العميق بالعودة إلى النظام الدستوري في النيجر ودعمها للرئيس محمد بازوم كرئيس شرعي للبلاد، محذرة من نوايا التدخل العسكري الأجنبي، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها: "تجدد الجزائر تمسكها العميق بالعودة إلى النظام الدستوري بالنيجر واحترام متطلبات دولة القانون".

وأضاف البيان: "تؤكد الحكومة الجزائرية مجددا دعمها للرئيس محمد بازوم كرئيس شرعي لجمهورية النيجر".

وتابعت الخارجية الجزائرية: "ينبغي أن تتحقق هذه العودة إلى النظام الدستوري بواسطة وسائل سلمية من شأنها أن تجنب النيجر الشقيق والمنطقة ككل تصاعد وتيرة انعدام الأمن والاستقرار، وتجنب شعوبنا المزيد من المحن والماسي".

ووفقا للبيان فإن الجزائر تدعو إلى الحذر وإلى ضبط النفس أمام نوايا التدخل العسكري الأجنبي التي تعتبر للأسف خيارات غير مستبعدة ويمكن اللجوء إليها، غير أنها لا تمثل سوى عوامل تعقد و تزيد من خطورة الأزمة الحالية.