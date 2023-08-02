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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى في الأهلي للمصريين بالخارج

صدى البلد

كشف طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس لجنة العضوية، عن نظام عمل اللجنة عن طريق «الأونلاين»، مشيرًا إلى أن هذا النظام جاء من أجل التيسير على المصريين المقيمين بالخارج، أو الأشخاص الذين لا تسمح ظروفهم بالحضور لمقر النادي.

وأضاف أن النظام الجديد يتيح لأي راغب الانضمام لعائلة الأهلي واستيفاء البيانات من خلال استمارة الاشتراك وتسديد الرسوم إلكترونيًّا، حيث يتم استقبال تلك البيانات على سيستم خاص، وتحديد موعد مناسب في غضون 48 ساعة لإجراء المقابلة الشخصية عبر برنامج «زوم».

وقال قنديل إن نظام «الأونلاين» ساهم في إتاحة الفرصة لعدد من المصريين المقيمين في السعودية والبحرين وقطر والإمارات وإنجلترا الانضمام لعضوية النادي، حيث لاقت الفكرة رواجًا كبيرًا بين المصريين العاملين في الخارج والذين لا تمكنهم ظروف عملهم من الحضور إلى مصر في الوقت الحالي.
 

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