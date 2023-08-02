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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب جزر الكوريل.. تحذير شديد اللهجة من روسيا لـ اليابان

روسيا واليابان
روسيا واليابان

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن موسكو ستعتبر احتجاجات طوكيو المتعلقة بجزر الكوريل الجنوبية، التي تعتبرها اليابان جزءا من أراضيها، تدخلا في الشؤون الداخلية لروسيا وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.

وقالت زاخاروفا: “جزر الكوريل الجنوبية هي جزء من روسيا بعد نتائج الحرب العالمية الثانية. وبناء على هذه الحقيقة التي لا جدال فيها على الإطلاق، فإن أي احتجاجات مماثلة من قبل طوكيو سنعتبرها محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية وانتهاكا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة”.

وفي يوليو، أعربت طوكيو عن احتجاجها على زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي يوري تروتنيف إلى جزيرة إيتوروب.

دخلت روسيا واليابان في نزاع حول جزر الكوريل الأربع الواقعة في أقصى الجنوب (إيتوروب وكوناشير وشيكوتان وهابوماي) حيث لم يوقع البلدان معاهدة سلام بعد الحرب العالمية الثانية.

ورفضت اليابان التخلي عن مطالباتها بالسيادة على الجزر الأربع، التي تشير إليها باسم أقاليمها الشمالية.

وحاولت موسكو وطوكيو التفاوض على جوانب منفصلة من خلافاتهما، لكنهما لم توقعا معاهدة سلام كاملة بعد الحرب العالمية الثانية.

في مارس 2022 ، انسحبت روسيا من المحادثات مع اليابان بشأن توقيع معاملة السلام وأوقفت السفر بدون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية والأنشطة الاقتصادية المشتركة في الجزر المتنازع عليها.

وقالت موسكو إن هذه الخطوة كانت بسبب خطوات طوكيو “غير الودية” بشأن الصراع الأوكراني.

الخارجية الروسية طوكيو جزر الكوريل روسيا اليابان

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