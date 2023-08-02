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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد كروم: عبدالله السماوي الأب الروحي لكل من انضم للجماعة الإسلامية |فيديو

محمد كروم
محمد كروم

كشف محمد كروم، الباحث في الحركات الإسلامية، وأحد المنشقين عن الجماعة الإسلامية عن شهادته بشأن العنف الذي قامت به الجماعة التكفيرية.

 

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وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن بداية التحاقه بالجماعة الإسلامية أنه نشأ في أسرة ملتزمة.

وأضاف: "نشأت في أسرة ملتزمة بشأن الحركات الجهادية، والدي نصر كروم أحد أفراد الجيش المصري، وبعد اغتيال السادات تمت محاكمته ورفده من الجيش، وخرج من السجن العسكري ملتحي بالهيئة التي عليها الجهاديين.

 

وتابع: "ظل فترة ملتصق بالشيخ إبراهيم عزت حتي توفي إبراهيم عزت في عام 1954، وفي هذه الأثناء بدأنا نلاحظ عليه تحولات غير معتادة، وكان سبب هذه التحولات الشيخ عبدالله السماوي.

 

وأكمل: "الشيخ عبدالله السماوي الأب الروحي لكل الذي انضموا للجماعة الإسلامية عقب ذلك، وكان عنصرا مهما ومؤثرا في الحركة الإسلامية في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات وحتى أول تنظيم نشأ في عهد حسني مبارك بعد مقتل السادات كان المفتي الذي يرأسه عبد السماوي".

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