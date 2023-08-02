مقتل تسعة أشخاص بالبرازيل في مداهمة لمجرمين

أعلنت السلطات البرازيلية ، اليوم الأربعاء ، عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل برصاص الشرطة في مداهمة استهدفت أعضاء في جماعات إجرامية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وأضافت في بيان أنه خلال العملية في مجمع بنها العشوائي ، تعرضت الشرطة لهجوم من قبل مسلحين، وأصيب ضابط لكنه مستقر في المستشفى، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وقالت الشرطة إن من بين القتلى فييل ودو ليم ، زعماء أحياء يورامينتو وتشاتوبا الفقيرة والمعروفة محليًا باسم الأحياء الفقيرة. واضافوا انه تم الاستيلاء على سبع بنادق وذخيرة وقنابل يدوية من المشتبه بهم.

وقال المتحدث باسم الشرطة الكولونيل ماركو اندرادي في شريط فيديو إن بيانات من قطاع المخابرات أشارت إلى أن اجتماعا كان يعقد بين قادة الفصيل الإجرامي في المنطقة.

تأتي المداهمة في أعقاب حلقة عنيفة أخرى في جنوب شرق البرازيل ، حيث شنت السلطات حملة على مهربي المخدرات والعصابات الإجرامية في اثنتين من أكثر ولايات البلاد اكتظاظًا بالسكان.

قالت إدارة السلامة العامة بالولاية يوم الأربعاء إن 16 شخصًا على الأقل قتلوا في اشتباكات بين ضباط الشرطة والمشتبه بهم هذا الأسبوع في ولاية ساو باولو.

وبدأت الاشتباكات في مدينتي جواروجا وسانتوس الساحليتين يوم الجمعة بعد مقتل ضابط شرطة في دورية بالرصاص.

وقال حاكم ساو باولو ، تارسيسيو دي فريتاس ، إن الشرطة تقوم بقمع الجريمة المنظمة على نطاق واسع في مناطق في المنطقة. قالت السلطات المحلية ومنظمات حقوق الإنسان إنها تشتبه في أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة في المداهمات.