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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري الجهاز الهضمي يكشف إنجازات الدولة في قطاع الصحة.. فيديو

قطاع الصحة
قطاع الصحة

كشف الدكتور محمد خورشيد استشاري الجهاز الهضمي، عن أهمية  الإنجازات داخل قطاع الصحة، مؤكدا أن جودة الرعاية المقدمة للمواطن والإشادة بمراكز الصحة وتطويرها خصوصا "مبادرة النهاية من فيروس سى" وإنهاء قوائم الانتظار، والتي كانت سبب حالة مأساوية داخل المجتمع المصري.

وأضاف "خورشيد" خلال مداخلة هاتفية على شاشة "اكسترا نيوز" أن 5500 وحدة على مستوي الجمهورية تهدف لتحسين البنية التحتية لوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات بصفة عامة واستحداث منشأة طبية جديدة، لتغطية 5 مليون مواطن والاستفادة منها.

وأشار استشاري الجهاز الهضمي، إلى أن أهمية تحسين جودة الرعاية  المشروعات التى تعمل عليها الدولة حاليا، مضيفا أن السيارات المتنقلة للمواطنين في مختلف مناحي الجمهورية والحرص على الكشف المبكر للأورام.

 الدولة حريصة لصرف العلاج على نفقتها في حالة احتياج المريض 

وأكد الدكتور محمد خورشيد، أن الدولة حريصة لصرف العلاج على نفقتها في حالة احتياج المريض لها، خصوصا إذا كانت عالية الأسعار، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي مهتم بصحة المصريين.

وأوضح أن المدن الطبية والخدمات المتاحة فيها تقسم إلى الرعاية الطبية المقدمة من خلال طبيب الأسرة والمستشفى المركزى، ووجود مستشفيات مختلفة لكل تخصص مع وجود الاستشاريين فالمدينة الطبية لمساعدة المواطنين والتقليل من الازدحام الذى يعرقل من العملية.

الصحة الدكتور محمد خورشيد الجهاز الهضمي فيروس سي البنية التحتية المدن الطبية الرئيس السيسي الرعاية الطبية

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