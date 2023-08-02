أعلنت انتشار مرض مُعدٍ .. تحذير عاجل من وزارة الصحة بدولة عربية

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن اتخاذ كافة الإجراءات بشكل عاجل من طرف السلطات الصحية المحلية من أجل تفادي انتشار مرض الدفتيريا في ولايات الجنوب المتاخمة مع دول الساحل.

وبعثت الوزارة الجزائرية برسالة طمأنينة الي الجميع بأن الوضع بات مستقرا في الوقت الحالي، حيث لم يتم تسجيل أي حالة منذ عدة أيام، لكن اليقظة تبقى مطلوبة.

واتمت بيانها قائلة : للتذكير، فإن الدفتيريا مرض شديد العدوى و تسببه بكتيريا سامة خارجية تنتشر بشكل أساسي عبر الاتصال المباشر أو من خلال الرذاذ التنفسي و تتم الوقاية منه عن طريق التلقيح