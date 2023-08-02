الخارجية التنزانية: اتفقنا مع الجزائر على تقوية العلاقات بمجالات التعليم والبترول والغاز

أكدت وزيرة الخارجية التنزانية، سترجومينا تاكس، أنه تم الاتفاق مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على "تقوية العلاقات وتطويرها في عدد من المجالات من بينها التعليم، والصحة، الطاقة، البترول والغاز".

جاء ذلك خلال تصريح صحفي أدلت به عقب استقبالها، من قبل الرئيس الجزائري، وذلك في ختام زيارتها الرسمية إلى الجزائر منذ أمس.

وأشارت الوزيرة التنزانية إلى أن البلدين سيشهدان تطورا في المبادلات الاقتصادية بينهما "وفق ما تم الاتفاق عليه" خلال هذا اللقاء، داعية رجال الأعمال من البلدين إلى تبادل الزيارات لاستكشاف مؤهلات ومجالات الاستثمار التي توفرها كل من الجزائر وتنزانيا.

كما ثمنت الوزيرة التنزانية "الدعم الكبير" الذي تقدمه الجزائر لبلادها في شتى المجالات، مؤكدة أن البلدين سيحتفلان بمرور 60 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.