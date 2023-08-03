احذر .. زيادة الوزن تصيبك بمرض جلدي خطير

الإكزيما ، المعروفة أيضًا باسم التهاب الجلد التأتبي ، هي واحدة من أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا حول العالم.

يتسبب في جفاف الجلد ، والحكة ، والتهاب ، وربما الألم.

يعاني أكثر من 31 مليون شخص من شكل من أشكال الأكزيما، يمكن أن يؤثر على أي شخص بغض النظر عن العرق والعرق والجنس ، ولكنه قد يظهر بشكل مختلف في كل فرد.

في الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة ، قد تظهر المناطق المصابة حمراء، ولكن على الجلد الداكن ، يمكن أن تسبب الأكزيما بقع بنية داكنة أو أرجوانية أو رمادية.

يشار إلى أنه قد يكون هناك ، في بعض الحالات ، صلة بين الإكزيما ووزن الجسم الزائد، على الرغم من أن الطبيعة الدقيقة للعلاقة بين الأكزيما والوزن لا تزال غير واضحة ، فقد اقترح الخبراء عدة عوامل قد تلعب دورًا ، بما في ذلك:

علم الوراثة

تغييرات في ميكروبيوم الأمعاء

النظام الغذائي ونمط الحياة

نظرًا لوجود رابط بين زيادة الوزن والأكزيما ، اقترح بعض الخبراء أن فقدان الوزن قد يساعد في تحسين أعراض الأكزيما لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

ووجدت دراسة صغيرة أن 40 شخصًا مصابًا بالأكزيما أن أولئك الذين شاركوا في برنامج إنقاص الوزن الذي يتكون من التمارين الهوائية واتباع نظام غذائي مقيد بالسعرات الحرارية قد عانوا من تحسن كبير في أعراض الإكزيما، ومع ذلك ، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا التأثير ناتجًا بشكل مباشر عن فقدان الوزن أو عامل آخر