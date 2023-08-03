لن تصدق .. أمراض القلب تسبب ضررا بالدماغ| تفاصيل

يعاني أكثر من 64 مليون شخص على مستوى العالم من قصور في القلب.

يعد ضعف الإدراك من المضاعفات الشائعة لدى الأشخاص المصابين بفشل القلب.

يعتقد باحثون من جامعة كولومبيا أن تسربًا صغيرًا للكالسيوم داخل الخلايا العصبية في الدماغ هو السبب في أن فشل القلب قد يؤدي إلى التدهور المعرفي.

كما طور العلماء أيضًا عقارًا تجريبيًا يهدف إلى "سد" تسرب الكالسيوم للمساعدة في إبطاء تقدم فشل القلب.

كما أن الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب هم أكثر عرضة لمضاعفات معينة ، بما في ذلك ضيق التنفس ، عدم انتظام ضربات القلب ، مشاكل الكلى وتراكم السوائل في الرئتين والبطن والقدمين والساقين.

بالإضافة إلى ذلك ، يعد ضعف الإدراك من المضاعفات الشائعة لدى الأشخاص المصابين بفشل القلب.

المصدر midecal news today