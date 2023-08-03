متحدث التعليم يوضح تفاصيل فتح باب التظلمات على المواد

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن اليوم سيشهد فتح باب التظلمات لمدة أسبوعين كاملين، متابعا:"أي طالب يشعر بأنه يمكنه الحصول على درجات أعلى،يمكنه التقدم بالتظلم إلكترونيا على موقع الوزارة.

وأضافت "شادي زلطة"، خلال مداخلته الهاتفية"90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": " أن رسوم التظلم 200 جنيه للمادة الواحدة، ومن ثم يتم تحديد موعد للطلاب، من أجل الاطلاع على صورة ضوئية من ورقة الأسئلة وورقة الإجابة ونموذج الإجابة".

واسترسل:"من ضمن الإجراءات التي تمت خلال امتحانات العام الحالي هو وجود باركود على ورقة أسئلة كل طالب للتأكيد على أن الورقة تتبعه، وبذلك نقلل أي معامل خطأ، بالإضافة إلى أن التصحيح الإلكتروني لغى فكرة وجود معامل خطأ في التصحيح".



وأوضح الطالب سيطلع على كافة الأوراق أمامه ولن يكون هناك شك بأن تلك الورقة ليست الخاصة به.



وفيما يخص فكرة حصول بعض الطلاب على صفر%، أكد على أن الطالب من حقه التظلم على المواد لمعرفة أسباب حصوله على تلك الدرجة.