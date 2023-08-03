الصحفي مصطفي ثابت يوضح مخاطر شائعات وسائل التواصل الاجتماعي

قال الصحفي مصطفي ثابت رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، إن التقدم والتطور أمر طبيعي وهو سنة الله في الأرض، قائلا :" إن لم تتقدم ستتقادم" ، فالتعامل مع الأمر الواقع أمرا في غاية الأهمية، مضيفا أن هناك مخاطر للتواصل الاجتماعي وذلك بطبيعة الحال في المجتمع.



وأضاف ثابت خلال لقائه ببرنامج “بتوقيت صنعاء” عبر قناة “اليمن اليوم”، أن طبيعة النفس البشرية تميل إلى كل ما هو سلبي، فعملية ترويج الشائعات موجودة منذ قدم التاريخ، وأنتشرت هذه الفترات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، فهناك من لا يجيد القرأة والكتابة ويتمكن من استخدما مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال المحتوي المرئي.



ولفت مصطفي ثابت رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، إلى ان وسائل التواصل الاجتماعي أثرت على اختيار رئيس دولة عظمي وهي الولايات المتحدة الأمريكية، فأختيار ترمب كان من خلال وسائل التواصل.



وذكر رئيس تحرير جريدة الفجر، أن العالم يواجه مشكلة كبري وهي الذكاء الاصطناعي، فأصبح هذا الأمر بشكل ممنهج، ولكن الأمر الجيد هو مجابهة لمثل هذه التطورات.