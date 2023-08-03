تحذير من نوع سمك سام يسبب التورم والحكة.. اعرف القصة كاملة

أثار ظهور نوع سام من الأسماك الكثير من الجدل حيث حذر خفر السواحل البريطاني، من انتشار نوع سام من الأسماك وذلك على الشواطئ شمال ويلز .

يمكن أن تسبب تلك الأسماك عن قيامها بلسع البشر بالعديد من المضاعفات فقد تسبب الكثير من التورم والحكة والخدرا والشعور ببعض الصداع والقيء.

ويمكن أن تسبب لسعة السمكة الكثير من الالم الذي والذي قد يشبه ألم الولادة وعادة ما يتم العثور على تلك الأنواع من الأسماك عند ظهور المد ويمكن أن تظهر في أي مكان على الشاطئ.وقد يبلغ طول تلك الأسماك خوالي 3-5 بوصات فقط،ومن الصعب اكتشافها.

وتبلغ هذه الحوادث ذروتها مع ازدحام الشواطئ خلال العطلات المدرسية.