عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب الحب..رشدي أباظة حاول إنهاء حياته وأطلق النار على مريم فخر الدين

رشدي أباظة
رشدي أباظة

تحل اليوم الخميس 3 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنان رشدي أباظة، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1926، ورحل عن عالمنا في 27 يوليو عام 1980، عن عمر يناهز 53 عاما. 

رشدي أباظة أو دنجوان السينما كما يلقبوه، قدم العديد من الأعمال الفنية التي ستظل محفورة في وجدان المشاهد العربي.

 

رشدي أباظة ومريم فخر الدين

وكانت مريم فخر الدين قد أقرت في لقاء متلفز سابق لها بقصة حب الفنان الراحل رشدي أباظة لها، حيث قالت في لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي: «رشدي أباظة كان بيبصبصلي». 

وقد وصلت قصة حب رشدي أباظة للراحلة مريم فخر الدين، لحد التهور، فقالت: إن أباظة قد أبدى رغبته في زيارتها بالمنزل إلا انها رفضت لغلبة الطابع المصري عليها بالرغم من أن والدتها أوروبية مجرية. 

وأشارت مريم فخر الدين، في حوارها المتلفز، إلى أن رشدي أباظة، تمسك بالذهاب إلى منزلها لكنها لم تفتح له الباب، فقرر أباظة إطلاق النار على قفل الباب لفتحه عنوة، ما نتج عنه ثقبا في الباب. 

وأوضحت مريم فخر الدين، أنها لم تعالج الثقب الناتج عن رصاص رشدي أباظة، وتركته تذكارا للواقعة، مشيرة إلى أنها في تلك اللحظة فرت هاربة من سلم المطبخ.

 

رشدي أباظة وسامية جمال 

وفي واقعة نادرة لـ سامية جمال، مع زوجها السابق رشدي أباظة، نشبت مشاجرة بين الزوجان الشهيران، إذ عاد الأخير لمنزله ذات مرة، فوجد الأولى تشاجرت مع ابنته «قسمت»، ما جعل «أباظة» ينفعل على «سامية» لرفضه الحديث في المشكلة بينما هي كانت تصر على الحديث فيها. 

وتطورت المشكلة، بأن غادرت سامية جمال المنزل وطلبت الطلاق، ما جعل رشدي أباظة يشعر بالوحدة بدونها، فذهب للعيش بأحد الفنادق كي تعود زوجته مرة أخرى، ولكن الحزن سيطر على «أباظة» بسبب هذه المشكلة، وتطور الأمر لمحاولته الإنتحار بإطلاق الرصاص على نفسه، ولكن ابن عمه «طاهر أباظة» تدخل ومنعه من ذلك. 

رشدي أباظة الفنان رشدى أباظة مريم فخر الدين سامية جمال ذكرى رشدي أباظة ذكرى ميلاد رشدي أباظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من بيراميدز ضد حسين الشحات وعدلي القيعي

أمطار في عز الصيف.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

الشاب المصري يخرج عن صمته.. لماذا طردته العجوز البريطانية من منزلها بعد زواج سنتين ؟

محامي كهربا وحسين الشحات يزف خبرا عاجلا لـ جماهير الأهلي

اتخانق مع الشناوي | إعلامي يكشف أسباب رحيل طبيب الأهلي عن الفريق

أوسوريو مبسوط منه | صفقة جديدة على أبواب الزمالك

الحجز مرفوع من 4 شهور| محامي ممدوح عباس يعلن مفاجأة تخص الزمالك

بعد تصاعد أزمته مع محمد الشيبي.. شاهد|أول رد فعل من حسين الشحات

موضوعات متعلقة

بعد بوسة عمرو دياب .. فيديو لـ داليدا خليل مع مطرب آخر

هاني شنودة يعلق على الذكاء الاصطناعى وأغانى المهرجانات

همس في أذنها .. قصة رؤية حولت حياة مديحة كامل رأسا على عقب

الحب الأبدي.. أصالة تحقق 1.5 مليون مع ماجد المهندس بيوم واحد

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

لازم أزوره.. مصطفى كامل: نفسي أعرف عنوان إيمان البحر درويش

سعد الصغير: عندي جمعية خيرية.. وبحب أساعد الناس الغلابة|فيديو

انتخابات نقابة المهن الموسيقية.. توافد كبير في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء التصويت

ترشيحاتنا

انخفاض الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين

أمطار ورياح مثيرة للرمال| الأرصاد تفجر مفاجأة مدوية عن طقس الساعات المقبلة

دعاء الشفاء للمريض بظهر الغيب.. أدركه بـ 20 كلمة جامعة شافية

القبض على المتهم بقتل شاب بالرصاص في الصف

مقطع فيديو مذهل لـ دب يثير الجدل .. لن تصدق ماذا فعل

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. مصدر بالكهرباء يتوقع موعد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشمام؟

مراته اتصدمت | حكاية معجبة ارتمت في أحضان راغب علامة

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ شيريهان تؤكد أن العمر مجرد رقم

فيديو

بعد بوسة عمرو دياب .. فيديو لـ داليدا خليل مع مطرب آخر

محمد هنيدي : كواليس فيلم مرعي البريمو كانت لذيذة والكاست كله صحاب

الأجهر .. قصة جواهرجي وسائق جمعا ذهبًا بـ130 مليون جنيه |فيديو جراف

هيشتغلوا من البيت .. الحكومة تعلن عن التفاصيل وهؤلاء مستثنون من القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ